1 milyon dolar değerinde banknot!

Irak Merkez Bankası, “1 milyon dolar” ibareli hatıra banknotlar, siyaha boyanmış sahte dolarlar ve tedavülden kaldırılmış yabancı para birimleri üzerinden yapılan dolandırıcılık girişimlerine karşı vatandaşlara dikkatli olmaları çağrısında bulundu.

Irak Merkez Bankası, yaptığı açıklamada Irak piyasalarında farklı banknotlar üzerinden gerçekleştirilen dolandırıcılık ve sahtekarlık girişimlerine karşı uyarıda bulundu.

Merkez Bankası Basın Ofisi tarafından yayımlanan açıklamada, “maddi çıkar sağlamak amacıyla bazı kötü niyetli kişiler tarafından vatandaşlara yönelik çeşitli dolandırıcılık vakalarının tespit edildiği” belirtilerek, vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları çağrısı yapıldı.

Açıklamada, Irak içinde gerçekleştirilen dolandırıcılık yöntemlerinin birkaç farklı şekilde uygulandığı ifade edildi. Bunların başında, “1 milyon dolar” değerinde olduğu iddia edilen bir banknotun satılması geliyor. Oysa söz konusu kağıt, dolaşımda olmayan bir hatıra banknot niteliği taşıyor. ABD dolarında en yüksek kupürün 100 dolar olduğu vurgulandı.

Ayrıca, dolar banknotuyla aynı ölçülerde kesilmiş ve siyah bir maddeyle kaplanmış kağıtların, 100 dolarlık gerçek banknotlar olduğu iddiasıyla satıldığı; siyah kaplamanın çıkarılması halinde yeniden tedavüle gireceği öne sürülse de bunun tamamen asılsız olduğu belirtildi.

Irak Haber Ajansı “INA”ya göre, ülkede ayrıca farklı ülkelerde tedavülden kaldırılmış ve hiçbir mali değeri olmayan banknotların, çeşitli bahaneler ve iddialarla yüksek meblağlar karşılığında Irak dinarıyla değiştirildiği bildirildi.

Bunun yanı sıra, üzerinde “örnek”, “geçersiz” veya “iptal” ibareleri bulunan, çocuk oyuncakları için üretilmiş ve gerçek banknotlara benzeyen dolar ve dinar kopyalarının da gerçek para gibi pazarlanarak dolandırıcılıkta kullanıldığı kaydedildi.

Irak Merkez Bankası, bu tür materyallerin basımının ve yurtdışından ithalatının engellenmesi için ilgili kurumlara bildirimde bulunulduğunu açıkladı.