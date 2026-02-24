Ağabekyan 'İsrail soykırım ve zorla yerinden etmeye devam ediyor’ İşgal bitmeden barış olmaz

  • İSTANBUL
Ağabekyan, İsrail'in uluslararası hukuku ve BM Şartı'nı açıkça ihlal ettiğine dikkati çekerek, "Silah zoruyla yerleşimci-sömürgeci bir gerçeklik dayatılıyor, soykırım ve zorla yerinden etme politikaları sürdürülüyor." ifadelerini kullandı.

Filistin Dışişleri Bakanı Varsen Ağabekyan, İsrail'in soykırım ve zorla yerinden etmeye devam ettiğini belirterek, işgale son verilmeden adil ve kalıcı bir barışın sağlanamayacağını belirtti.

Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Ağabekyan, Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyinin İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenen 61. oturumunda konuştu.

Ağabekyan, İsrail'in uluslararası hukuku ve BM Şartı'nı açıkça ihlal ettiğine dikkati çekerek, "Silah zoruyla yerleşimci-sömürgeci bir gerçeklik dayatılıyor, soykırım ve zorla yerinden etme politikaları sürdürülüyor." ifadelerini kullandı. 

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının uluslararası sisteme ve alınan kararlara yönelik sistematik bir saygısızlığı yansıttığını dile getiren Ağabekyan, süregelen cezasızlığın İsrail'i savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar işlemeye teşvik ettiğini belirtti. 

Ağabekyan, işgale son verilmeden ve iki devletli çözüm temelinde bağımsız bir Filistin devleti kurulmadan adil bir barışın mümkün olmayacağını vurguladı.

Uluslararası topluma çağrıda bulunan Ağabekyan, sözlü kınamaların ötesine geçilerek hesap verebilirliği sağlayacak ve İsrail'i uluslararası hukuka uymaya zorlayacak caydırıcı ve somut adımlar atılması gerektiğini ifade etti. 

Filistinli Bakan, İsrail güçlerinin koruması altında Batı Şeria'da, Doğu Kudüs dahil olmak üzere Yahudi yerleşim birimlerinin genişletilmesi, toprak gaspları ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin artan saldırılarıyla​​​​​​​ ilhak adımlarının hızlandırıldığı uyarısında bulunarak, bunun "yasa dışı bir fiili durum oluşturma ve işgali kalıcı hale getirme girişimi" olduğunu sözlerine ekledi.

