Memur-Sen'den Milli Eğitim Bakanı'na tam destek!

Okullarda yapılan Ramazan etkinlikleri nedeniyle bazı çevrelerin hedefi haline gelen Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e Diyarbakır'dan destek geldi.

Memur-Sen'in öncülüğünde bir araya gelerek basın açıklaması yapan sivil toplum kuruluşları,etkinliklerden rahatsız olan kesimlere tepki göstererek Milli Eğitim Bakanı'na tam destek verdi.

Memur-Sen Diyarbakır İl Başkanı Ramazan Tekdemir,28 Şubat artiğı kesimlerin hezeyanlarına karşı Bakan Yusuf Tekin'in yanında olduklarını söyledi.

"BU MİLLETİN RUH KÖKÜNE PRANGA VURAMAZSINIZ"

"Milli Eğitim Bakanlığımızın “Maarifin Kalbinde Ramazan” projesiyle çok renkli ve eğlenceli etkinliklerle evlatlarımıza aşılamak istediği merhamet, paylaşma, dayanışma ve kardeşlik iklimine savaş açanlara; ilericiliği inanç düşmanlığı sanan vesayet kalıntılarına Diyarbakır’dan haykırıyoruz!

Eğitim kurumları toplumsal değerlerden kopuk izole mekanlar değildir. Topluma liderlik iddiasındaki kişi ve yapıların görevi toplumun kültürel ve manevi dokusuyla kavga etmek değil, bu doku ile barışık bir sosyal iklim için çalışmaktır..

MEB’in Ramazan Ayı Etkinlikleri konsepti sadece bir ibadeti değil, aynı zamanda yardımlaşma, hoşgörü, merhamet, toplumsal dayanışma gibi evrensel değerlerin okul çatısı altında yaşatılmasını, öğrencilerin karakter gelişiminden huzurlu bir çevrenin ve toplumsal barışın inşasına kadar bir dizi alanı kapsayan görmeyi arzuladığımız çok kıymetli ve sorumlu bir adımdır.

"NOEL AĞACINA SELAM ÇAKANLAR RAMAZAN'DAN KORKUYOR"

"Noel Ağacına Selam Çakanlar, Ramazan’dan Neden Korkuyor?"

Bu sözde özgürlükçü, özde vesayetçi koroya soruyoruz:* Okullarda Noel ağacı süslenirken, Batı’nın "kültürel istilası" olan etkinlikler baş tacı edilirken sustunuz!* Cadılar Bayramı maskaralıkları altında çocuklarımıza yabancı ritüeller dayatılırken "pedagoji" aklınıza gelmedi!

Modernlik adı altındaki her türlü batı özentisine kapı açanlar; ne oldu da bu toprakların öz cevheri olan Ramazan ayı sizi laiklik elden gidiyor paranoyasına sevk etti?

Sizin derdiniz laiklik değil; bu milletin evlatlarının kendi kökleriyle, kendi medeniyet değerleriyle buluşmasıdır!

Bu ülkenin insanları kendi diktiği ağacın gölgesinden kovulmaya müsaade etmeyecek..

"BU MİLLETİN YAKASINDAN DÜŞÜN "

28 Şubat Karanlığından Beslenenlere Duyurulur!

Dünya, siyonizmin ve emperyalizmin eliyle kaosa sürüklenirken; biz evlatlarımıza sevgiyi, sabrı ve maneviyatı öğretmek istiyoruz. Ancak görüyoruz ki; zihinleri otoriter bağnazlıktan ve din alerjisinden beslenen CHP ve DEM gibi partiler ile hayalleri 28 Şubat’ın karanlık mahzenlerinde hapsolmuş 168 imzacı ve onların sendikal uzantıları, "Eski Türkiye"nin ceberrut reflekslerini yeniden sergilemeye yeltenmektedir. Ayrıştırıcı ve zehirli bir dille

Yıllardır süregelen bu bayat senaryoyu biliyoruz:

Bu milletin inancıyla, değerleriyle kavgalı zihniyet yıllardır bu ülkede tek şey yaptı.

Sözümona bilimsel hezeyanlarla, pedagojik yalanlarla, ayartılmış adamlarla, fonlanmış adımlarla bu milletin öz sesini susturmaya, bastırmaya, çarpıtmaya, ezdirmeye bezdirmeye çalıştı..

Artık bu aziz milletin yakasından düşün! Suni gündemlerle, bayatlamış bildirilerle kardeşliğimizi zayıflatamazsınız. Türkiye artık vesayet diliyle hizaya çekilecek bir ülke değildir.

"BAKANIMIZIN VE BAKANLIĞIMIZIN YANINDAYIZ"

Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Diyarbakır Şubesi olarak; Evlatlarımızın milli ve manevi değerlerle kuşanması için atılan her adımın, verilen her mücadelenin sarsılmaz savunucusuyuz. Ramazan’ın birleştirici gücü, sizin ayrıştırıcı dilinizi mağlup edecektir.

28 Şubat bitti! Ve bir daha yaşanmayacak..

Siz de ya milletin inancıyla barışın ya da bu milletin hafızasında ebediyyen mahkûm olun!

Tarihimize, millet ve devlet olma geleneğimize kök salan manevi değerlerimizi okullarımızla, öğrencilerimizle etkili ve eğlenceli bir formda buluşturan Milli Eğitim Bakanımıza etkinliklere destek veren tüm yönetici, öğretmen, veli ve sevgili öğrencilerimize çok teşekkür ediyoruz.."