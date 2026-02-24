  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Gazze'de Ramazan Ayı'nda acı bilanço!
Dünya

Gazze'de Ramazan Ayı'nda acı bilanço!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Gazze'de Ramazan Ayı'nda acı bilanço!

Gazze Şeridi’nde devam eden İsrail saldırılarında yaşamını yitirenlerin sayısı 72 bin 73’e çıktı. Ramazan ayına girilmesine rağmen bölgedeki çatışmalar hız kesmezken, her gün yeni ölüm ve yaralanma haberleri gelmeye devam ediyor. Sivillerin yoğun olarak etkilendiği saldırılar, kutsal ayda da acı tabloyu değiştirmedi.

Gazze Şeridi’nde devam eden İsrail saldırılarında yaşamını yitirenlerin sayısı 72 bin 73’e çıktı. Ramazan ayına girilmesine rağmen bölgedeki çatışmalar hız kesmezken, her gün yeni ölüm ve yaralanma haberleri gelmeye devam ediyor. Sivillerin yoğun olarak etkilendiği saldırılar, kutsal ayda da acı tabloyu değiştirmedi.

Gazze Şeridi, Ramazan ayının manevi atmosferine rağmen işgal güçlerinin hedefi olmaya devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan son verilere göre, bölgedeki şiddet sarmalı son 24 saat içerisinde de katletmeye devam etti. Yapılan resmi açıklamada, son bir gün içerisindeki saldırılarda 1 kişinin daha şehit olduğu, 8 kişinin ise yaralandığı kaydedildi.

 

7 Ekim'den Bu Yana Toplam Kayıp Korkunç Boyutlarda

7 Ekim 2023 tarihinde başlayan ve aylar boyu süren ağır bombardıman ile kara operasyonlarının toplam bilançosu her geçen gün ağırlaşıyor. Sağlık yetkilileri, o tarihten bugüne kadar Gazze genelinde yaşamını yitirenlerin toplam sayısının 72 bin 73’e yükseldiğini duyurdu.

Bölgedeki sağlık altyapısının büyük ölçüde çökmesi ve saldırıların sürmesi, yaralıların tedavi süreçlerini ve insani yardım faaliyetlerini zorlaştırmaya devam ediyor.

Sağlık Bakanlığı açıklamasında, işgal rejimi ile HAMAS arasında yapılan ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girdiği 10 Ekim tarihinden bu yana şehit sayısının 615, enkaz altından çıkarılanların sayısının 726, yaralı sayısının da bin 651 olduğu kaydedildi.

Siyoinst işgalcilerin Gazze Şeridi’nde sivillere yönelik saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana şehit sayısının 72 bin 73’e yükseldiği belirtilen açıklamada, yaralı sayısının da 171 bin 749’a ulaştığı ifade edildi.

