  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İsveç’te yaşayan gurbetçi seküler yobazları yerin dibine soktu Epstein skandalında yeni perde! İngiliz siyasetinin kilit ismi gözaltında Suriyeli çocuktan hem gururlandıran hem duygulandıran Türkiye sözleri Kadıköy'de goller son dakikalarda geldi Seküler yobazlar, attığımız manşetlerden rahatsız oldu İstanbul'da iftar öncesi büyük çile! ABD’den AB’ye savunma resti: Savunmada gerilim ABD pazarı tehditte Baba ile 14 aylık kızı darp edilmişti! Valilikten yeni açıklama geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şu an dünyada bir Türkiye rüzgârı esiyor AK Parti'den CHP'li Antalya Büyükşehir'e dikkat çeken tepki: Eser yok, baklava kutuları var
Gündem 8 ilde dev operasyon: 72 kişi gözaltında!
Gündem

8 ilde dev operasyon: 72 kişi gözaltında!

Yeniakit Publisher
Alper Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
8 ilde dev operasyon: 72 kişi gözaltında!

Antalya merkezli 8 ilde gerçekleştirilen yasa dışı bahis operasyonlarında, hesaplarında 3 milyar 400 milyon liralık işlem hacmi bulunduğu tespit edilen 72 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, 7258 sayılı "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun"a muhalefet edenlerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Ekiplerce yürütülen teknik ve fiziki takipler sonucunda, kentte yasa dışı bahis oynatılan 3 farklı ofis tespit edildi.

Soruşturmayı derinleştiren Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, bu ofislerle bağlantılı olduğu değerlendirilen Antalya'da 56, diğer 7 ilde ise 16 olmak üzere toplam 72 şüphelinin yasa dışı bahis eylemlerine karıştığını belirledi. Şüphelilerin banka hesaplarında yapılan incelemelerde toplam 3 milyar 400 milyon liralık para trafiği olduğu ortaya çıkarıldı.

Başsavcılığın talimatı doğrultusunda harekete geçen ekipler, şüphelilerin yakalanması için Antalya merkezli 8 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyon kapsamında adreslerdeki arama ve şüphelileri gözaltına alma işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Ailelere dijital bahis uyarısı
Ailelere dijital bahis uyarısı

Gündem

Ailelere dijital bahis uyarısı

Diyanet'ten ‘Sanal bahis ve şans oyunları’ açıklaması: Kesinlikle haram! Uzak durun
Diyanet'ten ‘Sanal bahis ve şans oyunları’ açıklaması: Kesinlikle haram! Uzak durun

Gündem

Diyanet'ten ‘Sanal bahis ve şans oyunları’ açıklaması: Kesinlikle haram! Uzak durun

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23