Siyonist alçaklıkta son perde: Filistinli esirlere 'Safari' işkencesi! Yahudi yerleşimciler izledi, katil rejim ziyafet çekti

İşgalci İsrail, Filistinli esirlere yönelik zulmünde sınır tanımıyor. Katil İsrail Cezaevi Servisi (IPS) Başkanı Kobi Yaakobi’nin bizzat ev sahipliği yaptığı skandalda, radikal Yahudi yerleşimcilerden oluşan bir grup, "turistik gezi" adı altında hapishanelere sokuldu. Filistinli esirlerin darp edilmiş, kelepçelenmiş ve yüzüstü yere yatırılmış hallerini bir vahşi doğa safarisindeymişçesine izleyen siyonistler, bu insanlık dışı manzaraya karşı alkış tuttu.

Özellikle Ramazan ayında İsrail hapishanelerindeki Filistinlilerin maruz kaldığı taciz ve işkencelerin boyutları daha da arttı.

İsrail Cezaevi Servisi (IPS) Başkanı Kobi Yaakobi, bir grup Yahudiyi Filistinli tutukluları yerde yatarken ve kelepçeliyken görmeleri için “safari turuna” davet etti.

İsrail haber sitesi Shomrim tarafından servis edilen bir habere göre, Kudüs'teki yasadışı Har Homa yerleşiminden gelen radikal Yahudiler, İsrail'in en güvenli hapishanelerinden biri olarak kabul edilen tesisi gezdi.

Yerleşimdeki sinagoglara düzenli olarak katılan Baş Komiser Yaakobi gruba ev sahipliği yaptı. Habere göre tur kapsamında çeşitli mahkum koğuşları ziyaret edildi, Tevrat dersi yapıldı ve hatta öğle yemeği yenildi.

Haberde, “Şunu vurgulamak önemlidir: İsrail Cezaevi Hizmetleri tesisleri ‘etkilenmek’ isteyen vatandaşların ziyaretine açık değildir ve kimlerin girebileceğine ilişkin katı giriş prosedürleri vardır” denildi.

IPS uzun zamandır tesislerine kimlerin gireceği konusunda seçici davranıyor; aile ve avukat ziyaretlerine getirilen kısıtlamaların yanı sıra hak gruplarının araştırma yapmasına getirilen yasaklar da buna dahil.

Eylül ayında cezaevi yetkilileri, Filistinli tutukluların Kızılhaç tarafından ziyaret edilmesine yönelik genel yasağı iki katına çıkararak, ziyaretçilerin girişinin “ulusal güvenlik tehdidi” oluşturacağı konusunda ısrar etti.

Shomrim, 20'den fazla yerleşimcinin Har Homa'dan alınarak Ramla yakınlarındaki Nitzan Cezaevine götürüldüğünü ve ziyareti bir “safari” turu olarak tanımladığını bildirdi.

Gezi cezaevi bölümlerinin ziyaretiyle başladı, ardından Hamas'ın elit birimi Nuhbe üyesi olmakla suçlananların tutulduğu hapishanenin en güvenli bölümü gezildi.

Cezaevini ziyaret edenler, tutukluların yere yatırılmaya zorlandığını ve kelepçelendiğini söyledi.

Hapishane kaynakları, "operasyonel faaliyetler sırasında tutukluların bu şekilde zapt edildiğini" belirtti.

Rapora göre, soru-cevap oturumunun ardından yerleşimcilere özel olarak hazırlanmış lüks bir öğle yemeği ikram edildi.

RAMAZAN’DA AÇLIK

İsrail Cezaevi Servisi, tesislerini ziyaret eden yerleşimcilere özel olarak hazırlanmış yemekler ikram ederken, Filistinli tutukluların haklarını savunan sivil toplum grupları tutukluların maruz kaldığı açlık konusunda uyarıda bulunuyor.

Edinilen bilgilere göre Ramazan ayının başlamasıyla birlikte Filistinli mahkumlara yönelik taciz ve işkenceler daha da artmış durumda.

Tutuklular ve Eski Mahkumlarla İlişkiler Komisyonu hafta sonu yaptığı açıklamada, mahkumların sadece oruçlarını açmak için doğru zaman bilgisinden mahrum bırakılmadıklarını, aynı zamanda Ramazan'ın geldiğinden de haberdar edilmediklerini söyledi.

Komisyonun avukatı Halid Mehecne, bir mahkuma orucunun nasıl gittiğini sorduğu bir olayı aktardı:

"Bana baktı ve 'Bugün Ramazan mı? Kimse bize başladığını söylemedi' dedi" diyen Mehecne, cezaevi yönetiminin Filistinli mahkumların iradesini ve duygularını ”yok etmeye" çalıştığının altını çizdi.

Avukat ve insan hakları savunucusu, mahkumların Müslümanların sahurdan mahrum bırakıldığını, iftarlarının ise sadece yemek kırıntılarıyla yapıldığını sözlerine ekledi.

Kaynak: Mepa News, Middle East Eye