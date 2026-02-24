Suç üstü enselenen CHP’li belediyeye 4,6 milyon lira ceza

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın resmi internet sayfasından yapılan açıklamaya göre, Mersin İl Müdürlüğü ekiplerince 9 Şubat tarihinde yapılan denetimlerde, Mezitli ilçesi Çevlik Mahallesi’nde bulunan ormanlık alana, Yenişehir Belediye Başkanlığı hizmetindeki bir çöp toplama aracıyla atık döküldüğü belirlendi.

Bakanlık ekiplerince yapılan inceleme ve tespitlerin ardından Yenişehir Belediye Başkanlığına "atık dökme" fiili nedeniyle 4 milyon 692 bin TL idari para cezası kesildi.

Ayrıca olayla ilgili sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunuldu.