SON DAKİKA
Gündem Suç üstü enselenen CHP’li belediyeye 4,6 milyon lira ceza
Gündem

Suç üstü enselenen CHP’li belediyeye 4,6 milyon lira ceza

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Suç üstü enselenen CHP’li belediyeye 4,6 milyon lira ceza

Ormanlık alana atık dökerken suç üstü yakalanan Mersin'in CHP’li Yenişehir Belediyesi’ne, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 4 milyon 692 bin TL idari para cezası kesildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın resmi internet sayfasından yapılan açıklamaya göre, Mersin İl Müdürlüğü ekiplerince 9 Şubat tarihinde yapılan denetimlerde, Mezitli ilçesi Çevlik Mahallesi’nde bulunan ormanlık alana, Yenişehir Belediye Başkanlığı hizmetindeki bir çöp toplama aracıyla atık döküldüğü belirlendi.

Bakanlık ekiplerince yapılan inceleme ve tespitlerin ardından Yenişehir Belediye Başkanlığına "atık dökme" fiili nedeniyle 4 milyon 692 bin TL idari para cezası kesildi.

Ayrıca olayla ilgili sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Yorumlar

