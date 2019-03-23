Venezuela'dan Trump ve Pence'e çağrı: Acilen istifa edin!
Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza, ABD Başkan Donald Trump ve yardımcısı Mike Pence'e çağrı yaptı. Arreaza, insanlığın geleceği için Trump ve Pence'in istifa etmesi gerektiğini söyledi.23 Mart 2019 Cumartesi 13:31
Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza, ABD Başkanı Donald Trump ve yardımcısı Mike Pence başta olmak üzere ABD yönetimini insanlığın geleceği için istifa etmeye çağırdı.
Arreaza, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu ülkesinin geleceği için istifa etmeye çağıran Pence'e Twitter üzerinden cevap verdi.
Arreaza, "ACİLEN! Tüm insanlığın geleceği için Donald Trump, Mike Pence ve ekibi gitmelidir!" ifadelerini kullandı.
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