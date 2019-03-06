Venezuela'dan Almanya'ya soğuk duş: 48 saat içinde... Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza, ülkesinin iç işlerine karıştığı gerekçesiyle Almanya'nın Caracas Büyükelçisi Daniel Kriener'i 'istenmeyen kişi' ilan ettiklerini ve Venezuela'yı terk etmesi için 48 saat süre verdiklerini duyurdu.

Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza, ülkesinin iç işlerine karıştığı gerekçesiyle Almanya'nın Caracas Büyükelçisi Daniel Kriener'i 'istenmeyen kişi' ilan ettiklerini ve Venezuela'yı terk etmesi için 48 saat süre verdiklerini duyurdu. Ayrıntılar geliyor...

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