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Venezuela'dan ABD'nin askeri operasyon tehdidine yanıt: Yalan söylüyorlar

Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza, ABD'nin ülkelerine yönelik tehdit dolu açıklamalarının yalandan ibaret olduğunu söyledi.

22 Mart 2019 Cuma 21:57
Venezuela'dan ABD'nin askeri operasyon tehdidine yanıt: Yalan söylüyorlar

Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza, ABD ve müttefiklerinin askeri müdahale olasılığıyla ilgili açıklamalarını reddetti.

Arreaza, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Washington temsilcileri, onlara mahsus gangster tarzında, Venezuela için tüm seçeneklerin masada olduğunu tekrarlayıp duruyorlar. Yalan söylüyorlar!" dedi.

Bakan, ABD'nin olasılıklardan bahsederken diyalog, uluslararası hukuk kurallarına ya da Venezüella Anayasası'na saygıyı kastetmediğinin altını çizdi.

Trump ne demişti?

ABD Başkanı Donald Trump, Brezilya Cumhurbaşkanı Jair Bolsonaro'nun son Washington ziyareti sırasında, Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu devirme yolunda ‘tüm seçeneklerin masada olduğunu' söylemişti.

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Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 21:57
  1. ABD
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