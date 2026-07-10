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Dünya Venezuela’daki depremlerde can kaybı 3 bin 899’a çıktı
Dünya

Venezuela’daki depremlerde can kaybı 3 bin 899’a çıktı

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AA Giriş Tarihi:

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Venezuela’daki depremlerde can kaybı 3 bin 899’a çıktı

Venezuela’da 24 Haziran’da meydana gelen iki büyük depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 899’a çıktı. Ülkede yaralı sayısı 16 bin 740 olarak açıklanırken, arama kurtarma ve insani yardım çalışmaları sürüyor.

Venezuela Ulusal Meclis Başkanı (AN) Jorge Rodriguez, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, felaketteki son rakamları paylaştı.

Rodriguez, depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 88 artarak 3 bin 899'a yükseldiğini, yaralı sayısının ise 16 bin 740 olduğunu açıkladı.

Yetkililer ve gönüllüler tarafından 86 bin 794 aileye insani yardım ulaştırıldığını belirten Rodriguez, 89 geçici çadır kampında 16 bin 892 ailenin misafir edildiğini dile getirdi.

Öte yandan ABD'nin Caracas Büyükelçiliği, 30 binden fazla Venezuelalının ABD tarafından gönderilen insani yardım malzemelerini teslim aldığını açıkladı.

ABD Tarım Bakanlığı Müsteşarı Luke Lindberg ile Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Ryan Shrum'un teslim ettiği yardımlar, Global Empowerment Mission (GEM) aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

Öte yandan Pan Amerikan Sağlık Örgütü (PAHO/OPS), depremlerin ardından sağlık alanındaki çalışmaların kritik bir aşamaya girdiğini belirterek, acil durumun halen devam ettiğini bildirdi.

PAHO, acil durum kapsamında ihtiyaç duyulan 24 milyon doların şu ana kadar yaklaşık 9 milyon dolarının aktif hale getirildiğini kaydederek, "Müdahale süreci, sağlık hizmetlerinin sürdürülmesi, istikrarın sağlanması ve erken toparlanma çalışmalarına odaklanan yeni ve kritik bir aşamaya girdi." açıklamasını yaptı.

Organizasyonun Direktörü Jarbas Barbosa, bu büyüklükteki bir felaketin ardından en büyük risklerin genellikle sağlık hizmetlerinin kesintiye uğraması, aşırı kalabalıklaşma, temiz suya erişim ve aşılama süreçleriyle ilgili olduğunu vurguladı.

Venezuela'da 2 büyük deprem meydana gelmişti

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 24 Haziran'da Venezuela'da 39 saniye arayla 7,2 ve 7,5 büyüklüğünde 2 deprem meydana geldiğini bildirmişti.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), 26 Haziran'daki açıklamasında, depremlerin doğrudan yol açtığı fiziksel hasarın maliyetini 6,7 milyar dolar olarak hesaplamıştı.

Arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü ülkede, ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe ediliyor.

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