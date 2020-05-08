Venezuela'daki darbe hazırlığı için 25 tutuklama emri çıkarılacak

BUENOS AIRES (AA) - Venezuela Başsavcısı Tarek William Saab, silahlı eylem ve darbe girişimine ilişkin 25 kişi hakkında tutuklama emri çıkarılacağını açıkladı.

Saab, düzenlediği basın toplantısında, ülkeye sızma girişiminde bulunan ve darbe yapma niyetinde olduğu belirtilen kişilere yönelik hukuki işlemler hakkında açıklamalarda bulundu.

Yakalanan ABD'li eski askerlerin terörizm, komplo ve savaş silahları kaçakçılığı suçlarından yargılanacağını belirten Saab, "22 kişi hakkında yakalama kararı için başvuruda bulunulacak. Bunlara ek olarak, Venezuela halkı, toprakları ve yetkililerine yönelik bu terörist eylemi planlama ve katılma nedeniyle Juan Jose Rendon, Sergio Vergara ve Jordan Goudreau hakkında da yakalama kararı için başvuru yapılacak." ifadelerini kullandı.

Silahlı eylem ve darbe için gelenleri "paralı asker" olarak niteleyen Saab, 3 Mayıs'tan bu yana "paralı askerler" ile bunlara yardım edenler dahil olmak üzere 31 kişinin yakalandığını bildirdi.

Başsavcı Saab, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM Güvenlik Konseyi Başkanlığı ve BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet'den, Kolombiya ve ABD'nin, Venezuela halkına karşı uluslararası hukuk ihlallerini dile getirmesini ve reddetmesini isteyeceğini söyledi.

Saab, ülkede mart ayının başında meydana gelen hapishane ayaklanmasında 47 mahkumun öldüğünü, 67 mahkumun da yaralandığını sözlerine ekledi.

- Ne olmuştu?

Ülkenin Guanare kentinde Cepella ismiyle bilinen Llanos Cezaevi'nde kaçma girişiminde bulunan mahkumların çıkardığı isyanda mahkumlarla Bolivarcı Ulusal Muhafız Birliği (GNB) arasında çatışma çıkmıştı.

Venezuela'da 3 Mayıs'ta güvenlik güçleri, ülkeye deniz yoluyla girmeye çalışanlara karşı operasyon başlatmış, 8 kişi öldürülmüştü.



Maduro, yakalanan kişilerin ABD ve Kolombiya hükümetlerince desteklendiğini, Guaido ile ilişkisi olduğunu savunmuş ve düzenlediği basın toplantısında, yakalanan kişilerin operasyon planını düzenlemekle itham ettiği Silvercorp CEO'su Jordan Goudreau ile Guaido'nun imzaladığını belirttiği anlaşmayı göstermişti.

Yakalananlar arasındaki 2 ABD'li eski asker de sorgu sırasında aynı belgeyi göstermiş, Kolombiya'da bazı birlikleri eğitip Venezuela'da darbe girişimini desteklemek için geldiklerini söylemişti.

Venezuela’da kendini geçici Devlet Başkanı ilan eden muhalif milletvekili Juan Guaido’nun danışmanı Juan Jose Rendon, Jordan Goudreau ile Guaido’nun imzasının olduğu belgeyi imzaladıklarını fakat bunun bir ön anlaşma olduğunu iddia etmişti.



Çok sayıda askeri teçhizat ve ağır silahın ele geçirildiği operasyonlarda Venezuela'da Ocak 2018'de Guaido öncülüğündeki askeri kalkışmada yer alan ve sonradan kaçan eski Bolivarcı Ulusal Muhafız Birliği mensubu Antonio Sequea da yakalanmıştı



ABD'li askerler, sorguda Venezuela'ya girme konusunda kendilerine Sequea'nın yardım ettiğini söylemişti.



Venezuela Devlet Başkanı, ülkesine yönelik darbe planlarının, mart ayında, Kolombiya'dan Venezuela'ya silahlı eylem yapılması için silah gönderdiğini açıklayan eski Tümgeneral Cliver Alcala ile başladığını söylemişti.



ABD ve Kolombiya'nın ülkesinde yapılmak istenen silahlı eylemleri desteklediğini savunan Maduro'nun, son saldırı girişimlerinin başlangıcı olarak nitelediği eski Tümgeneral Alcala ise mart ayının sonlarında Kolombiya'da katıldığı bir radyo programında silahlı eylem yapılması amacıyla Guaido ile anlaşarak ülkeye silah gönderdiğini duyurmuştu.