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Venezuela'daki darbe girişimiyle fiyatlar uçtu

Geçtiğimiz hafta Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın çağrısıyla yüzde 2,5 oranında gerileyen petrol fiyatları, Venezuela'da gerçekleşen askeri darbe girişimi ile yüzde 1'in üzerinde yükseldi.

30 Nisan 2019 Salı 20:26
Venezuela'daki darbe girişimiyle fiyatlar uçtu

Petrol fiyatları Venezuela'da gerçekleşen askeri darbe girişimi etkisiyle yüzde 1'in üzerinde yükseldi.

Venezuela'da kendisini geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaido'nun çağrısı üzerine küçük bir askeri grubun darbe girişiminde bulunmasıyla, yatırımcılar ülkedeki politik duruma odaklandılar.

İleri bir tarihe erteleme olasılığı oldu

Petrol piyasalarındaki diğer gündem maddeleri ise, ABD'nin İran'ın petrol ihracatına yönelik yaptırımlarının doğuracağı tedarik açığını telafi etme sözü veren Suudi Arabistan ve Petrol İhraç Eden Ülkere Örgütünün (OPEC) Haziran ayında tamamlanması planlanan üretim kısıntılarını daha ileri bir tarihe erteleme olasılığı oldu.

Brent ham petrol 72,8 dolardan işlem görüyor

Gelişmelerin etkisiyle Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını belirlemede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü, yüzde 1,05 artışla 72,8 dolardan, ABD hafif petrolü ise yüzde 0,63 artışla 63,9 dolardan işlem görüyor.

Trump'ın çağrısı sonrası sonrası düşmüştü

Geçtiğimiz hafta ABD Başkanı Donald Trump'ın indirim çağrısı sonrası petrol fiyatları yüzde 2,5 düşmüştü.

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Haber Tarihi: 30 Nisan 2019 Salı 20:26
  1. Türkiye
  2. İran
  3. Arabistan
  4. Venezuela
  5. Donald Trump

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