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Dünya Venezuela'da Türk büyükelçiliği ve TİKA işbirliğinde 250 adet yardım kolisi dağıtıldı
Dünya

Venezuela'da Türk büyükelçiliği ve TİKA işbirliğinde 250 adet yardım kolisi dağıtıldı

Yeniakit Publisher
2023-04-20 06:59:00 -
Venezuela'da Türk büyükelçiliği ve TİKA işbirliğinde 250 adet yardım kolisi dağıtıldı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile Türkiye'nin Karakas Büyükelçiliği işbirliğinde, Venezuela'daki Müslümanlara ve yetimlere 250 adet yardım kolisi dağıtıldı.

Türkiye'nin Karakas Büyükelçisi Aydan Karamanoğlu'nun katılımıyla Carabobo eyaletindeki Dr. Luis Guada Lacau yetimhanesine 250 adet yardım kolisinin dağıtımı gerçekleştirildi.

Yardımlar kapsamında ülkenin en büyük 3. kenti Valensiya'nın güneyindeki Bella Florida Barış ve Yaşam Merkezinde de 125 adet koli yardımı yapıldı.

Türkiye ile Venezuela arasındaki kardeşlik bağlarına dikkati çeken Carabobo Valisi Rafael Lacava'nın eşi Dr. Nancy de Lacava, "Biz kardeş ve dost ülkeleriz, Türk halkının son zamanlarda yaşadığı trajediyi biliyoruz, buna rağmen buradayız. Çok sayıda Carabobo ailesine yardım ediyoruz. Büyükelçiye ve onun da vesilesiyle sevgili Türk halkına kocaman selamlarımızı gönderiyoruz." ifadesini kullandı.

Karamanoğlu da Venezuela'nın dost olduğunu belirterek, "Dr. Nancy de Lacava'nın da dediği gibi bir kardeş ve dost ülkeleriz aramızda çok büyük bir mesafe olsa da biz birbirimize yardım etmek için buradayız. Küçük bir katkı sağlamak için Carabobo eyaletine geldik." şeklinde konuştu.

Büyükelçi Karamanoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Karakas'ta iki camiye de yardım kolilerini ulaştırdıklarını dile getirerek, "Barquisimeto ve Miranda eyaletlerinde, Müslüman toplum ve dar gelirli ailelere gıda yardımı devam edecek. Ramazan vesilesiyle dost Venezuela halkına yaptığımız gıda yardımı ülkelerimiz arasında çok iyi seviyelere ulaşan siyasi ilişkilerimizin halka yansımasını sağlıyor." değerlendirmesinde bulundu.
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