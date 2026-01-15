  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Gürsel Tekin’den İmamoğlu’na gönderme: ‘Jetle gelen jetle gider’ Trump'tan yeni Grönland açıklaması: ‘Altın Kubbe’ hayati öneme sahip Yolsuzluk rezaleti sonrası şimdi de metres iddiası! ‘Ben Murat’ın, o voleybolcu Ekrem’in sevgilisiydi’ Elde matarayla kuyruğa girmek hobi mi Mansur? “Ankara’da su problemi yok” Hakimin sorusunu duyunca şaşkına döndü ‘Ramiz’i mahkemede ağlatan anlar CHP'li başkan, AK Parti'ye geçme kararını böyle duyurdu: Yuvama dönüyorum! 10 yıldır ödenen para artık yok! İBB’den memurlarına ikramiye darbesi Türkiye-Ermenistan ilişkilerinde yeni dönem! 33 yıllık kilit açılıyor ABD-İran gerilimi sonrası İsrail dışına kaçırdılar Suriye Ordusu’nda hareketlilik! Terör örgütü SGD'ye yeni operasyon hazırlığı
Dünya Venezuela'da siyasi tutuklular serbest bırakıldı
Dünya

Venezuela'da siyasi tutuklular serbest bırakıldı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Venezuela'da siyasi tutuklular serbest bırakıldı

Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, siyasi tutukluların da dahil olduğu yeni tahliyelerle serbest bırakılanların sayısının 406’ya ulaştığını bildirdi.

Devlet televizyonu VTV’nin haberine göre, başkent Caracas’taki Miraflores Sarayı’nda Ulusal Meclis (AN) Başkanı ve ağabeyi Jorge Rodriguez ile bir araya gelen Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, cezaevlerinde tutuklu bulunan kişilerin serbest bırakılma sürecinin henüz tamamlanmadığını açıkladı.

Rodriguez, "Bugün itibarıyla 406 kişinin serbest bırakılmasına yönelik çalışmaların tamamlandığını söyleyebilirim. Amacımız yeni siyasi alanlar açmaktır. Mesajımız, siyasi ve ideolojik farklılıklardan hareketle karşılıklı anlayışa imkan veren yeni bir siyasi döneme adım atan bir Venezuela’dır." ifadelerini kullandı.

Yerel basına göre İçişleri Bakanı Diosdado Cabello, serbest bırakılacak kişiler arasında cinayet ve uyuşturucu ticareti suçlarından hükümlü olanların yer almadığını belirtti.

Muhalefet partilerinden yapılan açıklamalarda ise cezaevlerindeki siyasi tutukluların serbest bırakılma sürecinin bir an önce tamamlanması gerektiği vurgulanarak, hapishane çevrelerinde sürekli nöbet tutan siyasi mahkum ailelerinin yaşadığı acının artık son bulması çağrısı yapıldı.

Ulusal Meclis Başkanı Rodriguez, barış arayışları çerçevesinde çok sayıda Venezuelalı ve yabancı uyruklu kişinin serbest bırakılmasını içeren sürecin başlatıldığını duyurmuştu.

ABD'nin Venezuela'ya yönelik hava saldırılarıyla eş zamanlı olarak Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu alıkoymasının ardından yardımcısı Delcy Rodriguez, Meclis'te yemin ederek 5 Ocak'ta Geçici Devlet Başkanlığı görevini resmen üstlenmişti.

Rodriguez, burada yaptığı konuşmada, "ABD'de rehin tutulan iki kahramanımızın, Devlet Başkanı'mız Nicolas Maduro ve (eşi) Cilia Flores'in kaçırılmasından duyduğum üzüntüyle burada bulunuyorum." ifadesini kullanmıştı.

Venezuela kaosunda sürpriz arabulucu! Rodriguez’den Katar Emiri’ne tarihi teşekkür!
Venezuela kaosunda sürpriz arabulucu! Rodriguez’den Katar Emiri’ne tarihi teşekkür!

Gündem

Venezuela kaosunda sürpriz arabulucu! Rodriguez’den Katar Emiri’ne tarihi teşekkür!

Petrol devlerinden Trump’a soğuk duş: Venezuela’ya yatırım çıkmazı
Petrol devlerinden Trump’a soğuk duş: Venezuela’ya yatırım çıkmazı

Ekonomi

Petrol devlerinden Trump’a soğuk duş: Venezuela’ya yatırım çıkmazı

Petrolün gölgesinde kalan hazine: Venezuela yeraltı zenginlikleriyle dünyayı şaşırtıyor
Petrolün gölgesinde kalan hazine: Venezuela yeraltı zenginlikleriyle dünyayı şaşırtıyor

Dünya

Petrolün gölgesinde kalan hazine: Venezuela yeraltı zenginlikleriyle dünyayı şaşırtıyor

Venezuela hukukunu sakız gibi çiğnedi! Kukla yönetimden ABD'ye yeni jest
Venezuela hukukunu sakız gibi çiğnedi! Kukla yönetimden ABD'ye yeni jest

Dünya

Venezuela hukukunu sakız gibi çiğnedi! Kukla yönetimden ABD'ye yeni jest

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23