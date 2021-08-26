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Dünya Venezuela'da şiddetli yağışlar nedeniyle ölü sayısı 20'ye çıktı, 17 kişi kayboldu
Dünya

Venezuela'da şiddetli yağışlar nedeniyle ölü sayısı 20'ye çıktı, 17 kişi kayboldu

Venezuela'nın batısında birkaç günden bu yana etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 20'ye yükseldi, 17 kişi kayboldu.

Yeniakit Publisher
2021-08-26 22:36:00 -
Venezuela'da şiddetli yağışlar nedeniyle ölü sayısı 20'ye çıktı, 17 kişi kayboldu

Venezuela basınında çıkan habere göre, ülkenin Merida eyaleti başta olmak üzere birçok bölgede etkili olan yoğun sağanağın ardından çok sayıda köy ve kent sular altında kaldı.

Aşırı yağışların yol açtığı heyelan ve sellerde şimdiye kadar 20 kişi yaşamını yitirdi, kayıp 17 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Öte yandan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, hasarın yoğun olduğu 5 eyalette, 90 günlük acil durum ilan etti.

Yoğun yağışlarda Mocoties Nehri'nin taşması sonucu sular altında kalan Tovar kasabası, can kayıplarının en çok yaşandığı yer oldu.

İçişleri ve Adalet Bakanı Remigio Ceballos, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, felaketten en az 54 bin kişinin etkilendiğini, Merida, Tachira, Zulia, Apure, Monagas, Delta Amacuro, Amazonas, Bolivar ve Aragua eyaletlerine çok sayıda arama kurtarma ekibinin gönderildiğini söyledi.

Yetkililer, şiddetli yağışlar sebebiyle elektrik santralinin, telefon ve internet hatlarının zarar gördüğünü, bölgeler arasında iletişim kurulmakta güçlük yaşandığını kaydetti.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, selden araçların sürüklendiği görüldü.

 

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