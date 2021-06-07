Venezuela'da mutasyon alarmı

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, Şili, Ekvador ve Peru'da görülen Kovid-19'un daha hızlı bulaşan türünün kendi ülkesinde de tespit edildiğini söyledi.

Vakanın Kolombiya sınırındaki Zulia eyaletinde ortaya çıktığını vurgulayan Maduro, "Bu vaka şimdi Kolombiya'da uçuyor, en son Kovid-19'un İngiliz varyantının Kolombiya'dan ülkemize geldiğini tespit etmiştik." ifadesini kullandı.

Maduro, sınırda gerekli önlemleri aldıklarını ancak son günlerde Kolombiya'da vaka ve ölü sayılarının çok fazla arttığına işaret ederek halka uyarılarda bulundu.

Venezuela'da daha önce 3 kentte Kovid-19'un Brezilya'da görülen mutasyona uğramış türü tespit edilmişti.

Öte yandan Venezuela'da bugüne kadar 240 bin 714 kişi Kovid-19'a yakalandı, 2 bin 708 kişi yaşamını yitirdi.