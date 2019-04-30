Venezuela'da hareketli anlar! Büyükelçiliğe sığındılar Venezuela'da yaşanan darbe girişimi sırasında, Guaido'ya bağlı askerler tarafından bugün ev hapsinden serbest bırakılan muhalif lider Leopoldo Lopez eşiyle birlikte Şili Büyükelçiliğine sığındı.

Darbe girişiminin yaşandığı Venezuela’da muhalif lider Leopoldo Lopez’in Şili Büyükelçiliğine sığındığı belirtildi. Venezuela’da kendisini geçici devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido önderliğinde başlatılan askeri darbe girişiminin ardından Devlet Başkanı Nicolas Maduro’ya bağlı güçler kontrolü sağlamaya çalışıyor. Şili Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada Guaido'ya bağlı askerler tarafından bugün ev hapsinden serbest bırakılan Leopoldo Lopez’in başkent Karakas'ta bulunan Şili Büyükelçiliğinden sığınma talebinde bulunduğu belirtildi. Bakanlık Lopez'in eşi Lilian Tintori de büyükelçiliğe sığındığını açıkladı. Muhalif lider Lopez, 2014'te Maduro rejimine karşı bir dizi protesto sırasında şiddeti teşvik etmekle suçlanmış, 13 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.