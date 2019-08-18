Venezüela ve Türkiye İzmir’in duvarında buluştu

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ziya Gökalp İmam Hatip Ortaokulu ve Venezüelalı duvar sanatçısı Wolfgang Salazar, İzmir’de farklı kültürleri bir araya getiren örnek bir çalışmaya imza attı. Çocuklarla birlikte yapılan boyama etkinliğinin bitimini mahalleli Roman müzikleri eşliğinde kutladı.

İzmir’in Konak ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesindeki bir okul duvarı; öğrencileri, mahalle sakinlerini ve Venezüelalı sanatçı Wolfgang Salazar’ı bir araya getirdi. İzmir Büyükşehir Belediyesinin desteği ile mahalledeki Ziya Gökalp İmam Hatip Ortaokulu’nun duvarları başka bir renge büründü. Mural sanatçısı Salazar’a, okul duvarını boyarken hem öğrenciler hem de mahalle halkı eşlik etti. Okul duvarları renklenirken çocuklar da yeteneklerini keşfetme fırsatı buldu. Duvar boyama etkinliği renkli görüntülere de sahne oldu. Duvar boyama etkinliğinin son gününde bölgede yaşayan vatandaşlarla sanatçı ve ailesinin de katıldığı eğlenceli bir gece düzenlendi, geceye Roman müzikleri damgasını vurdu.

“Bir mesaj vermek istiyorum”

İzmir Büyükşehir Belediyesinin geçen sene düzenlediği “Mural İzmir Uluslararası Duvar Çalıştayı” ile İzmir’de böyle bir çalışma yapıldığını duyan Venezüelalı duvar resimleri sanatçısı Wolfgang Salazar sosyal medyadan İzmir Büyükşehir Belediyesi ile iletişime geçtiğini ve İzmir’e bu şekilde geldiğini belirtti. Salazar, “Dünyanın diğer ülkelerini de gezerek mural yapmak istiyorum. Hangi ülkeye gidersem gideyim bir mesaj vermek istiyorum ama özellikle çocuklara ulaşmayı amaçlıyorum. Belediye yetkililerinden özellikle bir okul olmasını talep ettim çünkü bu okulun öğrencilerine olumlu bir mesaj vermek istedim. Venezüela ve Türkiye çok farklı olmasına rağmen evimde gibi hissettim. Burada olmaktan ve bu çalışmayı yapmaktan çok mutluyum herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

"Yeteneklerimiz keşfedilsin"

Okula yakın bir konumda oturan ve Ziya Gökalp İmam Hatip Ortaokulu’ndan mezun olan 11 yaşındaki Çınar Başkurt ise duygularını şöyle ifade etti: “Ben de burada boya yaptım. Çok güzel bir etkinlik oldu bizim için. Burada böyle etkinliklerin daha fazla yapılmasını istiyoruz. Buranın daha çok canlandırılmasını istiyoruz. Roman mahallerinde de çok yetenekli çocuklar var. Böyle etkinliklerle daha çok sesimizi duyurabiliriz. Buradaki etkinlikte bizim neler yapabileceğimizi gördüm. Başka bir dünyaya girmiş gibi olduk, gözüme renk geldi. Daha içine kapanık bir çocuktum. Burada diyalog kurarak sosyalleştim. Boyaya ara verdik, sanatçı ağabeyle beraber futbol oynadık. Ona birkaç kelime Türkçe öğrettik. O da bize kendi dilinden kelimeler öğretti. Şimdi yabancı dile daha çok merak duyuyorum ve İspanyolca öğrenmek istiyorum."

"Bölgede farklılık oluşturacak"

Romanların yaşadığı bu bölgedeki çocukların yeteneklerini ortaya çıkarmak için "Konuşan Duvarlar Projesi" hazırlayarak İzmir Büyükşehir Belediyesi ile iletişim kuran Ziya Gökalp Ortaokulu Müdür Yardımcısı Nazlı Aypak da öğrencilerin okula bağlılıklarını artırmaya gayret ettiklerini ifade etti. Aypak, "Öğrencilerin yeteneklerini dışarı çıkarmasını istedim. Bugün, bunu başardığımızı düşünüyorum” diye konuştu. İzmir Romanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (İZROMDER) Başkanı Abdullah Cıstır da Büyükşehir Belediyesi ekipleri ve konuk sanatçıya teşekkürlerini ileterek bu çalışmanın çocukların okul devamlılığında başarılı bir yol olacağını belirtti. Cıstır, “İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in seçim zamanı ‘arka sıradakiler’ sloganından bir çıkarım elde etmek istiyoruz. Bu yaklaşımın bir farklılık oluşturacağına eminim” dedi.