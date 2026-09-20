ODTÜ URAP açıkladı: 90 Türk üniversite bilim alanlarında yer aldı

ODTÜ, 20 bilim alanında, Yıldız Teknik Üniversitesi ise 19 bilim alanında sıralamaya girdi. Bu üniversiteleri, 17 bilim alanıyla Ankara Üniversitesi, 16'şar bilim alanıyla Gazi ve Atatürk üniversiteleri, 15 bilim alanıyla Koç Üniversitesi, 13 bilim alanıyla İstanbul Üniversitesi, 11 bilim alanıyla İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, 10'ar bilim alanıyla Ege ve Fırat üniversiteleri, 9'ar bilim alanıyla Marmara, Sağlık Bilimleri ve Yakın Doğu üniversiteleri, 8'er bilim alanıyla ise Erciyes ve Sakarya üniversiteleri izledi. Polimer bilim alanında dünya 73'üncüsü olan İTÜ, su kaynakları alanında 139'uncu, deniz bilimleri alanında 141'inci, inşaat mühendisliği alanında 151'inci, jeoloji alanında 207'nci, yapay zeka alanında 223'üncü ve robotik ve akıllı sistemler alanında da 268'inci oldu. Hacettepe Üniversitesi, diş hekimliği alanında 116'ncı, pediatri alanında 129'uncu, eğitim alanında 243'üncü olmayı başardı. ODTÜ, ENERJİ VE YAKIT ALANINDA SIRALAMADA: ODTÜ, enerji ve yakıt alanında 253'üncü, polimer alanında 270'inci, inşaat mühendisliği alanında 291'inci oldu. Yıldız Teknik Üniversitesi, mimarlık alanında 231'inci sırada yer aldı. Koç Üniversitesi, siyaset bilimi alanında 222'nci, klinik nöroloji alanında 286'ncı olma başarısı gösterdi. Ankara Üniversitesi, diş hekimliğinde 103'üncü, pediatri alanında 212'nci oldu. İstanbul Üniversitesi, pediatri alanında 194'üncü, diş hekimliği alanında ise 215'inci olma başarısı gösterirken, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa da sıralamada pediatri alanında 233'üncü oldu. Marmara Üniversitesi ise pediatri alanında 204'üncü olarak sıralamada yer buldu.