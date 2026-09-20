ODTÜ URAP açıkladı: 90 Türk üniversite bilim alanlarında yer aldı

ÇİN 422 ÜNİVERSİTEYLE İLK SIRADA: Bu yıl 121 ülkeden 2 bin 566 üniversite en az bir alan sıralamasında kendine yer buldu. Önceki yıl olduğu gibi bu yıl da ilk 3'te sırayla Çin, ABD ve Hindistan yer aldı. Bu doğrultuda, Çin 2024-2025 sıralamasındaki 411 olan üniversite sayısını bu yıl 422'ye çıkardı. ABD 293, Hindistan ise 146 üniversiteyle sıralamaya girdi. Geçen yıl alan sıralamasında 89 üniversitesi bulunan Türkiye, bu yılki alan sıralamasında üniversite sayısını 90'a yükselterek "en az bir bilim alanı" ile sıralamada yer aldı. 19 ALANDAKİ BİRİNCİLİĞİ İLE HARVARD ÜNİVERSİTESİ ZİRVEDE: URAP'ın alan sıralamasındaki 78 alanın 36'sında Çin üniversiteleri, 2'sinde ise ABD üniversiteleri birinci oldu. Bu ülkeleri 9 alanla İngiltere, 5 alanla ise Hollanda takip etti. Üniversiteler sıralamasında, 78 alanın 19'unda Harvard Üniversitesi dünya birincisi olarak dünya liderliğini sürdürdü. Bu üniversiteyi Çin'den Tsinghua Üniversitesi 15 alanla izledi. İngiltere'den Oxford Üniversitesi 8 alanda dünya birincisi oldu. Hollanda'dan Amsterdam Üniversitesi ise 4 alanda dünyanın en iyisi olarak yer aldı. Ayrıca, ABD, İngiltere, Kanada, Hollanda ve Avustralya'dan en az bir üniversite 78 alanın tümünde sıralamada yer buldu.