Venezuela üzerinden mesaj: Katil İsrail'den İran rejimine tehdit
Dünya

Venezuela üzerinden mesaj: Katil İsrail’den İran rejimine tehdit

Giriş Tarihi:
Venezuela üzerinden mesaj: Katil İsrail’den İran rejimine tehdit

ABD’nin Venezuela’ya saldırılarının ardından konuşan İsrail eski Başbakanı Yair Lapid, İran’a Venezuela üzerinden dikkat çeken bir uyarıda bulundu.

İsrail eski Başbakanı ve ana muhalefet lideri Yair Lapid, ABD'nin Venezuela'ya düzenlediği saldırıların ardından, İran'a Venezuela'yı yakından takip etme tehdidinde bulundu.

Lapid, ABD'nin saldırı düzenlediği Venezuela üzerinden protestoların yaşandığı İran'a mesaj gönderdi.

Lapid, ABD merkezli sosyal medya platformu X aracılığıyla yaptığı paylaşımda, "İran'daki rejim, Venezuela'da yaşananları yakından izlemelidir." ifadesini kullandı.

1
Abdullah

İran zorla insanlara müslüman olacaksınız diyor, İran rejiminin düşmesi lazım, acil.
