Venezuela, olası ABD saldırısına karşı O taktiği uygulayacak

Yetkililerin açıkladığına göre "uzun süreli direniş" adı verilen plan kapsamında ülke genelinde 280'den fazla noktada küçük, hareketli birlikler oluşturularak sabotaj ve saha direnişi operasyonlarına hazır hale gelinmesi hedefleniyor.

İkinci bir strateji olan "karmaşa" senaryosu ise istihbarat ağları ve iktidar yanlısı unsurlar aracılığıyla başkent Karakas'ta iç düzeni bozmayı ve yabancı müdahalesinin yönetimini zorlaştırmayı amaçlıyor.

Haberde, bu adımların Venezuela ordusunun personel ve teçhizat eksiklikleri, düşen maaşlar ve ABD ordusuna karşı göreli kapasite zayıflığı kabulünü yansıttığı; planların esas olarak asimetrik savunma yöntemlerine dayanacağı vurgulandı.

Söz konusu gelişmeler, ABD Başkanı Donald Trump'ın daha önce olası kara operasyonlarına ilişkin sözleriyle artan gerilimin ardından geldi; Beyaz Saray'ın bazı açıklamalarından sonra Trump bu söylemden kısmen geri adım atmıştı.

Reuters haberi, Venezuela'nın aldığı önlemlerin hem caydırma hem de işgal durumunda müdahaleyi zorlaştırma amacını taşıdığını belirtiyor.