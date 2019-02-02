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Venezuela lideri Maduro'dan bomba 'seçim' hamlesi!

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, bu yıl içerisinde yeni bir Kurucu Meclis için parlamento seçimlerinin düzenleneceğini açıkladı.

02 Şubat 2019 Cumartesi 22:02
Venezuela lideri Maduro'dan bomba 'seçim' hamlesi!

Venezeula'da muhalefet ve iktidar yanlılarının 23 Ocak Çarşamba günü düzenlediği mitingler, ülke ve bölge açısından son derece önemli gelişmelere yol açmıştı. Darbeci Guaido, kendisini devlet başkanı ilan etti. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, bu yıl içerisinde yeni bir Kurucu Meclis için parlamento seçimlerinin düzenleneceğini açıkladı.

Muhalifler ve Maduro taraftarları sokağa indi

Tarihinin en ciddi siyasi krizini yaşayan Latin Amerika ülkesi Venezuela'da iktidar ve muhalefet taraftarları tekrar sokaklara indi.

Venezuela'da 2 Şubat 1999'da Hugo Chavez öncülüğünde gerçekleştirilen Bolivarcı devriminin 20. yıl dönümünde Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu destekleyen binlerce Venezuelalı, iktidardaki Venezuela Birleşik Sosyalist Partisince (PSUV) başkent Caracas'ta düzenlenen mitingde buluştu.

Venezuela Yüksek Adalet Mahkemesi (TSJ) karşısındaki Caracas Bolivar Bulvarı'ndaki mitinge iktidar yanlısı sendikalar ve siyasi örgütler destek veriyor.

?Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun ya da PSUV Başkan Yardımcıso Diosdado Cabello'nun konuşma yapması beklenen mitinge, hükümetin seferberlik durumunda silah altına almak için örgütlediği Bolivarcı milisler de katılıyor.

Venezuela'da neler oluyor?

Muhalif lider Juan Guaido, 23 Ocak'ta kendisini devlet başkanı ilan etmişti. ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Cumartesi günü, "Maduro'nun diktatörlüğüne kesin bir biçimde son vermenin artık vakti gelmiştir" demişti. Pence, "Zaman, diyalog zamanı değildir. Zaman, eyleme geçme zamanıdır" diye tehidt etmişti.

ABD, Kanada, birçok Latin Amerika ülkesi ve Avrupa Parlamentosu (AP) Guaido'yu geçici devlet başkanı olarak tanıdığını açıklamıştı. Türkiye, Rusya ve Çin'in de aralarında bulunduğu bir grup ülke ise bu süreçte Maduro'ya destek veriyor.

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Haber Tarihi: 02 Şubat 2019 Cumartesi 22:02
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