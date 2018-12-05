Venezuela ile 10 anlaşmaya imza atıldı

Arjantin’deki G20 Liderler Zirvesinin ardından gerçekleştirdiği Paraguay ve Venezuela ziyaretlerini tamamlayarak yurda dönen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Esenboğa Havalimanı’nda basın toplantısı düzenledi.

G20 Zirvesi’nde gerçekleştirdiği ikili görüşmelerde Cemal Kaşıkçı meselesinin çokça gündeme geldiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Latin Amerika ve Karayipler bölgesindeki ülkelerle ikili ve çok taraflı ilişkilerimizi geliştirmeye devam edeceğiz.

Kurumların olmadığı sadece liderlerin olduğu bir toplantı vardı. Burada Cemal Kaşıkçı konusu da gündeme geldi ama ikili konuşmalarımızda da Cemal Kaşıkçı çok gündeme geldi. Ben yaptığım basın toplantısında Cemal Kaşıkçı konusunu da etraflıca anlattım. Oradaki uluslararası medyayla da bu konuyu paylaştık. Bundan sonraki süreçte de özellikle bunun üzerinde ısrarla duracağız” şeklinde konuştu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve Cumhur İttifakı ile ilgili olarak da açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İstanbul’la ilgili biraz sabırlı olacağız. Nihai kararımızı, önce tabanı şöyle yoluna koyduktan sonra vereceğiz” dedi.

“Bahçeli ile bir araya gelmemiz vazgeçilmezdir”

Yerel seçim sürecinde AK Parti-MHP ittifak görüşmelerine ilişkin de konuşan Erdoğan, “Bu süreçte sayın Bahçeli ile bir araya gelmemiz vazgeçilmezdir, muhakkak bir araya gelmemiz gerekir. Sadir Bey ve Mehmet Bey çalışmaları yürütüyorlar. Onlar çalışmaları hazırladıkça bizimle de paylaşacaklar ve bizimle paylaştıktan sonra biz iki lider olarak büyükşehirlerde herhangi bir sıkıntıya fırsat vermeden kararımızı, tarihleri, her şeyi açıklayacağız” diye konuştu.

İkinci 100 Günlük Eylem Planı geliyor

İkinci 100 Günlük Eylem Planı’nın vatandaşlara paylaşılacağını belirten Erdoğan, “Bu çalışmaları Başkan Yardımcım Fuat Bey bizzat koordine ediyor ve çalışma bittiği anda ilanını yapacağız. İkinci 100 günlük programımızı da inşallah tüm halkımızla paylaşacağız” değerlendirmesinde bulundu.

G20 Zirvesi’nde Küresel ticaret ve ekonominin karşı karşıya kaldığı sınamaları, uluslararası finansal sistemde ortaya çıkan kırılganlıkların ele alındığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Zirve sırasında terörle mücadele konusundaki hassasiyetimizi tekrarladık.

Yasa dışı göç konusunda da görüş alışverişinde bulunduk. Dünyada en büyük göç yolunun, mülteci ev sahipliğine örneklik yapan ülke olarak bu konuları işledik. Tüm dünya tarafından takdirle karşılanan çalışmalarımıza da değindik. İklim ve enerji, tarım, eğitim de zirve konusunda tartıştığımız konular arasında yer aldı” dedi.

Venezuela ziyaretine de değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Venezuela’da İstiklal Marşı’nı okumaları ve Sarı Kız türküsünü söylemeleri çok güzeldi. Ne kadar çocuk eğitim alıyor dedim, 1 milyon dedi. Böyle bir kültürleri var.

Paraguay ve Venezuela ile ilişkilerimizin daha olumlu yöne gittiğini göreceğiz” ifadelerini kullandı.

Venezuela ile 10 anlaşmaya imza atıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun huzurunda, iki ülke arasındaki anlaşmalar imzalandı. Buna göre, “Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi Anlaşması”na Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Venezuela Ekonomi ve Maliye Bakanı Simon Zerpa tarafından imza atıldı.

“Madencilik Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı” ise Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve Venezuela Ekolojik Madencilik Bakanı Victor Hugo Cano tarafından imzalandı.

“Deniz Taşımacılığı Anlaşması”na ise Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza imza koydu.

“Ankara Üniversitesi ile Venezuela Bolivarcı Üniversitesi Arasında Akademik İşbirliği Protokolü” Türkiye’nin Karakas Büyükelçisi Şevki Mütevellioğlu ve Venezuela Bolivarcı Üniversitesi Rektörü Cesar Trompiz tarafından imzalandı.

“Türkiye Maarif Vakfı ile Venezuela Eğitim Bakanlığı Arasında Anlaşma” Türkiye’nin Karakas Büyükelçisi Mütevellioğlu ile Venezuela Eğitim Bakanı Aristobulo Izturiz Almeida tarafından imzalandı.

“İstanbul Valiliği ile Miranda Eyalet Valiliği Arasında Kardeş Şehir Anlaşması”na ise Karakas Büyükelçisi Mütevellioğlu ile Miranda Eyalet Valisi Hector Rodriguez imza koydu.

“DEİK ile Dış Ticaret ve Uluslararası Yatırımlar Bakanlığına bağlı BANCOEX arasında Ortak İş Konseyi Kurulmasına Dair Anlaşma”, DEİK Başkanı Nail Olpak ve Venezuela Dış Ticaret Bankası Başkanı Yomana Koteich tarafından imzalandı.

“TPIC ile Venezuela Petrol Şirketi PDVSA arasında Hidrokarbon Sahalarında İşbirliği Anlaşması”nı TPIC Genel Müdürü Bülent Şenol Aksoy ile Venezuela Petrol Bakanı ve PDVSA Başkanı Manuel Quevedo imzaladı.

“Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması (YKTK) Anlaşmasına Dair Mutabakat Muhtırası”na ise Ticaret Bakanı Pekcan ile Dış Ticaret ve Uluslararası Yatırımlar Bakanı Koteich tarafından imza atıldı.

“Savunma Sanayii Başkanlığı ile Venezuela Savunma Bakanlığı Arasında İşbirliği Niyet Mektubu” ise Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ve Venezuela Savunma Bakan Yardımcısı Gloria Castillo tarafından imzalandı.

“Caracas’ta cami inşa etmeyi planlıyoruz”

Türkiye Venezuela arasındaki beşeri ve ticari münasebetlerin bu seferlerin de katkısıyla daha da güçleneceğine inandığını söyleyen Erdoğan “Altyapı, inşaat, sivil havacılık, savunma sanayi, enerji, madencilik, sağlık, tarım ve turizm gibi pek çok alanda bilgi ve tecrübelerimizi paylaşabiliriz. Venezuela’nın talebi üzerine Caracas’ta iki ülke dostluğuna yaraşır bir cami inşa etmeyi planlıyoruz ve kendilerinden yer talebinde bulundum” şeklinde konuştu.

İki FETÖ okulu kapatıldı

Karakas’taki iki FETÖ okulunun kapatılmasına yönelik bir soru üzerine Erdoğan, “Bu terör örgütü FETÖ’nün 160 ülkede faaliyeti var. Bu ülkelerden bir tanesi de Venezuela’ydı. Ben, bunu değerli dostuma bildirdikten sonra geçenlerde burada iki tane okul kapatılarak Maarif Vakfımıza devredildi. Bu bizim dayanışmamızın, dostluğumuzun en güzel nişanesidir” görüşünü dile getirdi.