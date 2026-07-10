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Gündem Gürlek’ten Ayasofya’nın 6. yılı mesajı: Büyük gurur!
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Gürlek’ten Ayasofya’nın 6. yılı mesajı: Büyük gurur!

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Gürlek’ten Ayasofya’nın 6. yılı mesajı: Büyük gurur!

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ayasofya-i Kebîr Câmi-i Şerifi'nin yeniden ibadete açılmasının 6. Yıl ödünümü için yayınladığı mesajında “Türkiye'yi vesayetin gölgesinden çıkararak millî iradenin hâkim olduğu güçlü yarınlara taşıyan bu tarihi adımı, büyük bir gurur ve heyecanla idrak ediyoruz" dedi.

Bakan Gürlek, Ayasofya-i Kebîr Câmi-i Şerifi'nin yeniden ibadete açılışının yıl dönümüne ilişkin X hesabından paylaşım yaptı. Bakan Gürlek, paylaşımında, "6 yıl önce bugün, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmî Gazete'de yayımlanan karar doğrultusunda Ayasofya-i Kebîr Câmi-i Şerifi'nin yeniden ibadete açılmasının yıl dönümünü büyük bir gurur ve heyecanla idrak ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

ASIRLIK HASRET SONA ERDİ

Söz konusu kararın milletin asırlık hasretini sona erdirdiğini belirten Gürlek, bunun Türkiye'yi vesayetin gölgesinden çıkararak millî iradenin hâkim olduğu güçlü yarınlara taşıyan tarihi bir adım olduğunu ifade etti.
Paylaşımında Türk yargısına da değinen Gürlek, "FETÖ başta olmak üzere her türlü vesayet odağından arınan, bağımsızlığına ve hukuk devleti ilkesine kararlılıkla sahip çıkan Türk Yargısı da Danıştayın verdiği kararla milletimizin asırlık beklentisine hukuk zemininde karşılık vermiştir" dedi.

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