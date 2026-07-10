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Üstü açık camide cuma namazı

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Üstü açık camide cuma namazı

Gümüşhane-Trabzon sınırında yer alan 1800 rakımlı tarihi Kadırga Yaylası'ndaki üstü açık cami, açık havada cuma namazını eda etmek isteyen vatandaşları ağırladı.

#1
Foto - Üstü açık camide cuma namazı

Trabzon, Giresun ve Gümüşhane'den yaylalara göç eden yöre sakinleri, Fatih Sultan Mehmet'in de namaz kıldığı rivayet edilen Kadırga Yaylası Açık Camisi'nde yoğunluk oluşturdu.

#2
Foto - Üstü açık camide cuma namazı

Camide namaz kılan Muhammet Akgün, AA muhabirine, üstü açık camiyi merak ettiği için Giresun'dan geldiğini söyledi.

#3
Foto - Üstü açık camide cuma namazı

Akgün, cemaatle cuma namazını kıldıklarını belirterek, "Muhteşem bir görüntü var. Allah namazımızı kabul etsin." dedi.

#4
Foto - Üstü açık camide cuma namazı

Samet Karataş ise üstü açık camiyi sosyal medyada gördüğünü anlatarak, "Caminin Kadırga Yaylası'nda olduğunu ve namaz kılındığını biliyorduk. Giresun'dan buraya cuma namazını kılmaya geldik. Hava çok güzel ve burası kalabalık." diye konuştu.

#5
Foto - Üstü açık camide cuma namazı

İşte namazdan görüntüler...

#6
Foto - Üstü açık camide cuma namazı

İşte namazdan görüntüler...

#7
Foto - Üstü açık camide cuma namazı

İşte namazdan görüntüler...

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