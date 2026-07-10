Üstü açık camide cuma namazı
Gümüşhane-Trabzon sınırında yer alan 1800 rakımlı tarihi Kadırga Yaylası'ndaki üstü açık cami, açık havada cuma namazını eda etmek isteyen vatandaşları ağırladı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Gümüşhane-Trabzon sınırında yer alan 1800 rakımlı tarihi Kadırga Yaylası'ndaki üstü açık cami, açık havada cuma namazını eda etmek isteyen vatandaşları ağırladı.
Trabzon, Giresun ve Gümüşhane'den yaylalara göç eden yöre sakinleri, Fatih Sultan Mehmet'in de namaz kıldığı rivayet edilen Kadırga Yaylası Açık Camisi'nde yoğunluk oluşturdu.
Camide namaz kılan Muhammet Akgün, AA muhabirine, üstü açık camiyi merak ettiği için Giresun'dan geldiğini söyledi.
Akgün, cemaatle cuma namazını kıldıklarını belirterek, "Muhteşem bir görüntü var. Allah namazımızı kabul etsin." dedi.
Samet Karataş ise üstü açık camiyi sosyal medyada gördüğünü anlatarak, "Caminin Kadırga Yaylası'nda olduğunu ve namaz kılındığını biliyorduk. Giresun'dan buraya cuma namazını kılmaya geldik. Hava çok güzel ve burası kalabalık." diye konuştu.
İşte namazdan görüntüler...
İşte namazdan görüntüler...
İşte namazdan görüntüler...
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