Venezuela Dışişleri Bakanı: Türkiye önemli bir rol oynuyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil, "(Türkiye'nin) Filistin halkının bu zaferi kazanması için önemli bir rol oynadığını düşünüyoruz. Türkiye, Venezuela'nın savunması konusunda tek taraflı yaptırımlara karşı bizlere çok destek oldu" açıklamasını yaptı.

Bakan Fidan, toplantıda "Bu sene iki ülke arasında ticaret hacminin büyük bir çabayla liderlerimizin ortaya koyduğu 3 milyar dolar hedefine ulaşmasını bekliyoruz" dedi.

Kaynak: AA