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Gündem Venezuela Dışişleri Bakanı: Türkiye önemli bir rol oynuyor
Gündem

Venezuela Dışişleri Bakanı: Türkiye önemli bir rol oynuyor

Yeniakit Publisher
2024-02-24 20:38:00 -
Venezuela Dışişleri Bakanı: Türkiye önemli bir rol oynuyor

Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil, Türkiye'nin Filistin'de oynadığı role ilişkin açıklamalarda bulundu.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil, "(Türkiye'nin) Filistin halkının bu zaferi kazanması için önemli bir rol oynadığını düşünüyoruz. Türkiye, Venezuela'nın savunması konusunda tek taraflı yaptırımlara karşı bizlere çok destek oldu" açıklamasını yaptı.

Bakan Fidan, toplantıda "Bu sene iki ülke arasında ticaret hacminin büyük bir çabayla liderlerimizin ortaya koyduğu 3 milyar dolar hedefine ulaşmasını bekliyoruz" dedi.

Kaynak: AA

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