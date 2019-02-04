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Venezuela direndikçe ABD kuduruyor

Onbinlerce Maduro yanlısının sokağa inip, Amerika darbesine tepki göstermesi Washington’u çıldırtıyor. Guaido’nun gerekli desteği bulamamasından yakınan Trump’ın Güvenlik Danışmanı Bolton, alenen Venezuela ordusuna çağrı yaptı.

04 Şubat 2019 Pazartesi 10:59

Venezuela’da darbe yapmaya çalışan Amerika, Başkan Nicolas Maduro ve yanlılarının direnişiyle adeta çıldırıyor... Juan Guaido’yu Venezuela’ya başkan olarak atayan Beyaz Saray’ın 2 hafta geçmesine rağmen Maduro’nun yıkılmamasının ardından yeni hamleler yapıyor. Venezuela’ya Guaido üzerinden ekonomik yardım yapan, ülkeleri çakma başkanı tanımaya çağıran Amerika şimdi de Venezuela ordusuna açık darbe çağrısı yaptı. Trump’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Venezuela ordusunun yüksek rütbelilerine seslenerek, devlet başkanı olarak atadıkları muhalif lider Juan Guaido ve taraftarlarını desteklemeleri çağrısı yaptı.

Bolton, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Venezuela ordusunun yüksek rütbeli komutanları, şimdi Venezuela halkının yanında yer alma zamanıdır. Venezuela için anayasayı ve demokrasiyi korumak sizlerin sorumluluğu ve hakkıdır” ifadelerini kullandı.

Bolton, bankacılara da gözdağı verdi

Bolton, Guaido’yu devlet başkanı olarak kabul ettiğini açıklayan Venezuela Hava Kuvvetlerinde görevli General Francisco Esteban Yanez’e atıf yaparak, “ABD, Venezuela ordu mensuplarına General Yanez’i takip etmeleri ve demokrasiyi savunan barışçıl protestocuları korumaları çağrısında bulunuyor” dedi.

Bolton,  ayrıca Venezuela Merkez Bankası çalışanlarının ve diğer bankaların, Guaido’nun çıkardığı genel affı şimdi kabul etmeleri gerektiğini, aksi takdirde darbe sonrası Maduro yönetiminin eylemlerine ortak olmakla suçlanacaklarını belirterek gözdağı verdi.

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Haber Tarihi: 04 Şubat 2019 Pazartesi 10:59
  1. Venezuela
  2. Amerika
  3. Başkan Nicolas Maduro
  4. Juan Guaido
  5. Beyaz Saray
  6. Maduro
  7. Trump’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton
  8. Venezuela Hava Kuvvetleri
  9. General Francisco Esteban Yanez
  10. Venezuela Merkez Bankası
  11. Maduro yönetimi
  12. genel af

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