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Dünya Venezuela, devlet başkanı Maduro'ya suikast hazırlığı! 6 yabancı tutuklandı
Dünya

Venezuela, devlet başkanı Maduro'ya suikast hazırlığı! 6 yabancı tutuklandı

Yeniakit Publisher
2024-09-15 01:42:00 -
Venezuela, devlet başkanı Maduro'ya suikast hazırlığı! 6 yabancı tutuklandı

Venezuela, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı suikast planı yaptıkları iddiasıyla, 3 ABD'li, 2 İspanyol ve 1 Çek vatandaşı tutuklandı. İspanya'nın Caracas Büyükelçiliğinin, tutukluların kimlikleri ile uyruklarını doğrulamak ve doğrulanırsa neyle suçlandıklarını bilmek için Venezuela Dışişleri Bakanlığına nota gönderdiği bildirildi.

Venezuela İçişleri Bakanı Diosdado Cabello, Devlet Başkanı Maduro'ya suikast planlamak ve ülkede terörist eylemler düzenlemek için hazırlık yapmak iddiasıyla 3 ABD'li, 2 İspanyol ve bir Çek vatandaşının tutuklandığını duyurdu.

Cabello, düzenlenen operasyonda, 400 silah ele geçirildiğini belirtti.

Cabello, tutuklanan 2 İspanyol vatandaşının, İspanya Ulusal İstihbarat Teşkilatı (CNI) ile bağlantılı olduklarını iddia etti.

İspanya hükümet kaynaklarının, ülke basınına verdikleri bilgide ise bu kişilerin CNI'ye çalıştıkları iddiasını yalanladığı ileri sürüldü.

İspanya'nın Caracas Büyükelçiliğinin, tutukluların kimlikleri ile uyruklarını doğrulamak ve doğrulanırsa neyle suçlandıklarını bilmek için Venezuela Dışişleri Bakanlığına nota gönderdiği bildirildi.

Venezuela'da 28 Temmuz'da yapılan başkanlık seçimlerinin ardından seçimlerin şeffaf ve güvenilir olmadığı iddiasıyla başlayan tartışmalarda muhalif lider Edmundo Gonzalez'e destek vererek onu Madrid'e getiren İspanya hükümeti, Venezuela ile diplomatik krizin başlamasına neden olmuştu.

İspanya Meclisi'nin aldığı Edmundo Gonzalez'in Venezuela Devlet Başkanı olarak tanınmasına yönelik karar ve Savunma Bakanı Margarita Robles'in, Maduro'yu "diktatör" olarak tanımlamasının ardından Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil, Madrid Büyükelçisini istişare için geri çağırmıştı.

Venezuela Meclis Başkanı Jorge Rodriguez de İspanya ile "diplomatik, ekonomik, ticari tüm ilişkilerin" kesilmesini ve Venezuela'daki İspanya Krallığı temsilcilerinin ülkeyi terk etmelerini istemişti.

Edmundo Gonzalez'in Madrid'e getirilişi

İspanya hükümeti, Venezuela'da hakkında tutuklama emri çıkarılan muhalefet adayı Edmundo Gonzalez'i, eşiyle birlikte 8 Eylül'de İspanya Hava Kuvvetlerine ait uçakla Caracas'tan Madrid'e getirmişti.

İspanya'dan siyasi sığınma talebinde bulunacağını bildirilen Gonzalez, Venezuela'da 28 Temmuz'daki devlet başkanı seçiminde muhalefet koalisyonunun adayı olmuş, Ulusal Seçim Konseyince Nicolas Maduro'nun Devlet Başkanı seçildiğinin duyurulmasının ardından da seçimde hile yapıldığını savunup, sonuçların geçersiz kabul edilmesini istemişti.

Venezuela'da savcılık, komplo kurmak, belgede sahtecilik ve yetki gasbı gibi çeşitli suçlardan Gonzalez hakkkında cezai soruşturma başlatmıştı.

"Yasalara itaatsizlik" suçlamasıyla 3 kez Cumhuriyet Savcılığına ifadeye çağırılan ancak "can güvenliği bulunmadığı" gerekçesiyle ifade vermeye gitmeyen Gonzalez hakkında "kaçma şüphesiyle" yakalama kararı çıkarılmıştı.

Maduro üçüncü kez kazanmıştı

CNE'nin 29 Temmuz'da duyurduğu sonuçlara göre, Maduro, yüzde 51,20 oyla Venezuela'daki devlet başkanı seçimini üçüncü kez kazanmıştı.

Muhalefet koalisyonu adayı Gonzalez ve muhalif lider Maria Corina Machado, seçim sonuçlarını reddetmişti.

İspanya hükümeti de Venezuela'daki seçimlerin kayıtları "kapsamlı ve doğrulanabilir" şekilde yayımlanıncaya kadar seçim sonuçlarını tanımayacağı açıklamış ve Avrupa Birliği'nde Venezuela yönetimine karşı alınacak ortak kararlara da önderlik edeceğini duyurmuştu.

Kaynak: AA

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Yorumlar

KARADAGLI

IDAM EDECEKSIN ABD YE CANLI OLARAK SERVIS EDECEKSIN BAKALIM NE TEPKI VERILECEK ABD NIN YENI " DEMOKRASI" ANLAYISI DINLEMEZSEN KIRALIK KATIL GONDERIP SUIKAST ,ZEHIRLEME, ONDAN SONRA ULKE OLARAK SOYGUN "RESMI HIRSIZLIK" BASLIYOR YILLARDIR ABD NIN STRATEJISI
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