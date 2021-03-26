  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Venezuela Devlet Başkanı Maduro'dan Türkiye'ye aşı teşekkürü
Dünya

Venezuela Devlet Başkanı Maduro'dan Türkiye'ye aşı teşekkürü

Venezuela Devlet Başkanı Nicholas Maduro, başta Türkiye olmak üzere Hindistan, Çin, Rusya ve Küba’ya koronavirüsle mücadele sürecinde destekleri için teşekkür etti.

Yeniakit Publisher
2021-03-26 23:30:00 - 2021-03-27 00:11:39
Venezuela Devlet Başkanı Maduro'dan Türkiye'ye aşı teşekkürü

Venezuela Devlet Başkanı Nicholas Maduro, korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele sürecinde destekleri için başta Türkiye olmak üzere tüm müttefik ülkelere teşekkür etti.

Maduro'dan Türkiye'ye aşı teşekkürü

Venezuela Devlet Başkanı Nicholas Maduro'dan Türkiye'ye teşekkür mesajı geldi. Dünya Halklarının 200. Yıl Kongresi’nin sanal toplantısına liderlik eden Başkan Maduro yaptığı açıklamada, ülkesine uygulanan ambargo sürecinde korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadelede destekleri için başta Türkiye olmak üzere Hindistan, Çin, Rusya ve Küba’ya minnettarlığını ifade etti.

Maduro, "Türkiye, Rusya, Çin, Hindistan ve Küba'nın desteğine sahibiz. Tıbbi ekipman, ilaç, aşı ve daha fazlası ile bizi destekliyorlar ve destekleyecekler" ifadelerini kullandı.

“Muazzam bir savaş vermek zorunda kaldık"

Venezuela'nın Covid-19'a yakalanan kişilerin bakımı ve iyileşmesi için gerekli ilaçları bulmakta ciddi mücadele vermek zorunda kaldığını ifade eden Maduro, “Muazzam bir savaş vermek zorunda kaldık. Dünya bunu bilmeli. Çünkü emperyalizmin Venezuela'nın ilaç bulmasına karşı ambargo zulmü acımasız. Halkın ihtiyaç duyduğu ve onlara bedavaya verilen ilaçları almak için hareket etmek zorunda kaldık, bunu tüm dünyaya ifşa ediyorum” dedi.

Ülkede Covid-19'a karşı başlatılan aşılama çalışmaları kapsamında Venezuela, Rusya ile 10 milyon doz Sputnik V aşısının alınması konusunda anlaşmıştı. Venezuela'ya, Şubat ayı sonu ve Mart ayı başında 200 bin doz Sputnik V aşısının teslimatının gerçekleşmesinin ardından ülke genelinde sağlık personeline aşı uygulaması başlanmıştı.

Aynı zamanda hükümet, eğitim personelinin aşılanması için 500 bin doz Çin üretimi Sinopharm aşısı da satın almıştı. Başkan Maduro dün yaptığı açıklamada ise, Küba aşısı Abdala için anlaşmaya vardıklarını ve Temmuz ayına kadar ülkede toplu aşılamaya başlamayı planladıklarını belirtmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kendi rekorunu egale etti! Kılıçdaroğlu yine saniyeler içinde çark etti
Siyaset

Kendi rekorunu egale etti! Kılıçdaroğlu yine saniyeler içinde çark etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "HDP'yi neden eleştirelim" dedikten saniyeler sonra, "HDP'nin bir hatası olsa söyleriz" dedi.
Biden'dan flaş Türkiye açıklaması!
Dünya

Biden'dan flaş Türkiye açıklaması!

ABD Başkanı Joe Biden, AB Liderler Zirvesinde Türkiye ile ilgili dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Zirve öncesi düzenlediği basın top..
Mısır'da bir kriz daha! Ölü ve yaralılar var
Dünya

Mısır'da bir kriz daha! Ölü ve yaralılar var

Süveyş Kanalı krizinin yaşandığı Mısır'ın Sohag kentinde tren kazası meydana geldi. Yaşanan olayda, 32 kişi hayatını kaybetti, 66 kişi de ya..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay