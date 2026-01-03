Venezuela cehennemi yaşarken ABD’li petrol şirketleri bayram ediyor

ABD Kongre Üyesi Maria Elvira Salazar’ın Fox News ekranlarında pervasızca dile getirdiği, "Bizim girmemiz gerekiyor, bu Amerikan şirketleri için bir bayram olacak" ifadeleri, uluslararası hukukun açıkça hiçe sayılmasıdır.

Petrol şirketlerinin iştahı için egemenlik ihlali

Egemen bir devletin lideri olan Maduro ve eşine yönelik alıkoyma girişimi, modern dünyada devlet ciddiyetiyle değil, ancak "haydut devlet" literatürüyle açıklanabilir. Salazar'ın itirafları gösteriyor ki; Washington için Venezuela halkı sadece bir engel, petrol kuyuları ise asıl ganimettir.

Karakas’ta patlayan bombalar sömürgeciliğin ayak sesidir

Başkent Karakas'ta yankılanan patlama sesleri ve halkın kasıtlı olarak elektriksiz bırakılması, ABD’nin "kaos çıkar ve yönet" taktiğinin bir parçasıdır. Geçmişte Guatemala, Kongo ve Dominik Cumhuriyeti’nde sahnelenen senaryo, bugün Venezuela’da daha saldırgan bir biçimde uygulanıyor. Trump yönetiminin uyuşturucu kaçakçılığı iddialarıyla meşrulaştırmaya çalıştığı bu operasyonun, aslında Maduro’nun milli kaynakları koruma iradesine karşı yapıldığı artık bir sır değildir.

"MADURO CESUR BİR ÇOCUK DEĞİL"

ABD Kongre Üyesi Salazar açıklamalarında şunları da kaydetti:

Ben hükümetin değiştiğini görmeyi çok isterim. Karım Nikaragualı, oradaki diktatörlerin Venezuela petrolüne ihtiyaç duyduğunu biliyoruz.

Ama aynı zamanda birçok Amerikalı Amerika’nın Venezuela’nın rejim değişikliğinde parmağı olmasını istemiyor. Bunu Venezuelalıların kendilerinin yapmasını tercih ederler. Maduro’nun maruz kaldığı baskının, onu kendi kararıyla gitmeye zorlayacağını düşünüyor musun? Bence Maduro bir Fidel Castro değil, Maduro cesur bir çocuk değil. Artık o terörist listesinde olduğunu anladığına ve hava trafiği kapatıldığına göre… İçeri dalmak üzere olduğumuzu anlıyor. Son 25 yıldır düşmanımız olduğunu anlıyor. Neden girmemiz gerektiğini anlamayan Amerikalılar için, üç sebep var. Venezuela Amerikan petrol şirketleri için bir bayram olacak. Çünkü 1 trilyon dolardan fazla ekonomik hareket yaratacak. Amerikan şirketleri oradaki petrol borularını, platformlarını... Ve Venezuela petrolü ile alakalı her sorunu çözebilir.