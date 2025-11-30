Müslümanları infaz eden komutan terfi aldı!

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir, geçtiğimiz gün Batı Şeria'da iki Filistinliyi infaz eden askerlerin terfi ettirileceğini açıkladı.

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir, Batı Şeria'daki sınır polisine bağlı gizli birimin komutanına, kendisini başkomiser yardımcılığına terfi ettirmeye karar verdiğini söyledi.

Karar, söz konusu komutanın emri altındaki askerlerin Batı Şeria'da iki Filistinliyi infaz etmesinin ardından geldi.

İsrail medyasına göre Ben Gvir Cuma günü birliğin üssüne giderek, birliğin komutanı "Yarbay K."ya kendisini komiser yardımcısı rütbesine terfi ettirme kararını şahsen bildirdi.

Ben Gvir, gizli birimin üssünden Yarbay K. ile kucaklaştığı anlara ait bir ses kaydının yanı sıra, haklarında cezai soruşturma yürütülen askerlere desteğini ifade ettiği bir video da yayınladı.

İnfazların ardından Ben Gvir "Cenin'de bir binadan çıkan aranan teröristlere ateş eden askerlere tam destek veriyoruz. Askerler tam da kendilerinden beklendiği gibi hareket ettiler, teröristler ölmelidir." demişti.

