Selma Savcı Giriş Tarihi:
Selma Savcı Giriş Tarihi:
Caner Erkin rekor kırdı: Yine kırmızı kart gördü, kartlar havada uçtu! Rekorunu kırdı

Sakaryaspor Forması Giyen Caner Erkin, 8 Maçta 3 Kırmızı Kart Gördü! Kendi kariyer rekorunu kırdı. Trendyol 1. Lig'de Sakaryaspor Ümraniyespor maçında kırmızı kartlar havada uçtu.

Sakaryaspor sahasında Ümraniyespor'u konuk ettiği maça Caner Erkin damga vurdu. Tecrübeli futbolcu kariyer rekoru kırdı.

Trendyol 1. Lig'in 15. hafta maçında Sakaryaspor sahasında Ümraniyespor'u konuk etti. 1-1 sona eren müsabakanın en çok konuşulan ismi yine Caner Erkin oldu.

Maçın 52. dakikasındaki bir pozisyon sonrası yoğun itirazlarda bulunan Caner Erkin, hakem Batuhan Kolak'a söylediği sözlerin ardından kırmızı kartla oyundan atıldı.

Caner Erkin böylece Sakaryaspor formasıyla çıktığı 8. maçta 3. kırmızı kartını görmüş oldu.

37 yaşındaki Caner Erkin, kariyerinin en çok kırmızı kart gördüğü sezonu geride bıraktı.

not: Trendyol 1. Lig'in 15. haftasındaki Sakaryaspor, Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda Eminevim Ümraniyespor ile karşılaştı. Karşılaşmada Sakaryasporlu oyuncu Caner Erkin, gördüğü kırmızı kart sonrası sahayı terk etti.

 

 

 

 

