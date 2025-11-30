Maduro Türkiye'ye sürgün edilmek isteniyor!

ABD'nin Venezuela'ya tehditleri sürerken, Cumhuriyetçi Parti'nin Güney Karolina Senatörü Lindsey Graham, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu hedef alarak, "Bu mevsimde Türkiye ve İran'ın çok güzel olduğunu duydum." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Başkanı Nicolas Maduro yönetimini terör listesine dahil etmesinin ardından, ülkeye yönelik baskısını artırdı.

Venezuela'ya bir kara saldırısı dahi düzenlemeyi düşündüğünü açık açık söyleyen Trump, ülkenin hava sahasının kullanılmaması, kapatılması gerektiğini belirtmişti.

VENEZUELA GERİ ADIM ATMIYOR

Maduro yönetimi ise, geri adım atmayarak her türlü saldırganlığa karşılık vereceklerini belirtiyor. Maduro son olarak, Venezuela'ya yönelik gerçekleşebilecek olası saldırı ihtimaline karşı Hava Kuvvetlerine "tetikte ve göreve hazır olun" talimatı verdi

"TÜRKİYE BU MEVSİMDE ÇOK GÜZEL DİYE DUYDUM"

ABD-Venezuela hattında gerginlik hakimken, geçen aylarda ölüm tehditleri savuran Cumhuriyetçi Parti'nin Güney Karolina Senatörü Lindsey Graham, Venezuela ve Maduro'yu bir kez daha hedef aldı.

Graham, X'ten yayımladığı mesajda şunları söyledi:

"Başkan Trump'ın, arka bahçemizde yer alan uyuşturucu halifeliği ülkeleriyle, özellikle de Venezuela ile mücadele etme kararlılığını çok takdir ediyor ve saygı duyuyorum.

On yılı aşkın bir süredir Maduro, Amerika'yı zehirleyen bir narkoterörist devleti kontrol ediyor, Hizbullah gibi uluslararası terör örgütleriyle ittifaklar kuruyor. O, ABD mahkemelerinde uyuşturucu kaçakçılığı suçlamasıyla yargılanan ve terör rejimiyle Venezuela'yı kontrol altında tutan gayrimeşru bir lider.

Başkan Trump'ın Venezuela'daki bu çılgınlığa son verme konusundaki güçlü kararlılığı, sayısız Amerikan vatandaşının hayatını kurtaracak ve Venezuela'nın güzel halkına yeni bir yaşam şansı verecektir.

Bu mevsimde Türkiye ve İran'ın çok güzel olduğunu duydum..."

"TÜRKİYE'YE SÜRGÜN" İDDİASI

Geçtiğimiz günlerde de Washington Post (WP) gazetesi, gizli bir kaynağa dayandırdığı haberinde, Maduro'nun Türkiye'ye sürgün edilebileceğini öne sürmüştü.

İsmi açıklanmayan kaynak, "Türkiye onun için mükemmel bir yer. Maduro, Erdoğan'a güveniyor. Erdoğan'ın Trump'la iyi ilişkileri var. Sonuç olarak, gerçekçi ve kabul edilebilir sonuçlar nelerdir? Açıkçası, insanlar bunu düşünüyor ve üzerinde çalışıyor." demişti.