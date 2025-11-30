  • İSTANBUL
Afyonkarahisar'da feci kaza! Yolcu otobüsü devrildi, can kaybı var
Gündem

Afyonkarahisar’da feci kaza! Yolcu otobüsü devrildi, can kaybı var

Afyonkarahisar’da feci kaza! Yolcu otobüsü devrildi, can kaybı var

Afyonkarahisar’da kontrolden çıkan bir yolcu otobüsü devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi yaşamını yitirirken, 21 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen ekipler, yaralıları hastanelere ulaştırmak için yoğun çaba sarf etti.

Kaza, Dinar ilçesine bağlı Tatarlı beldesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Elazığ Murat Turizm'e ait yolcu otobüsü henüz belirlenemeyen bir sebeple kontrolden çıkarak devrildi.

 

Kazanın ardından bölgeye çok sayıda polis, AFAD ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybederken, 21 kişi de yaralandı. Kurtarma ekiplerinin bölgedeki çalışmaları devam ediyor. 

 

