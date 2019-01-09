Venezuela, 2018'i yüzde 1.7 milyonluk enflasyon oranıyla tamamladı

Twitter hesabından konuyla ilgili bir açıklama paylaşan Guzman, "2018 yılı neredeyse yüzde 1.7 milyonluk enflasyon oranıyla tamamlandı. Bu verilerle Venezüella, tarihte en yüksek enflasyona sahip olan dünyanın 3 ülkesinden birine dönüşüyor. Bu, iktidarı ele geçiren ve içinde bulunduğumuz krizi çözmek için önlem önermeyenlerin çalışmalarının bir sonucu" ifadelerini kullandı.

Venezuela'daki ekonomik kriz uzun zamandır devam ediyor. Daha önce Uluslararası Para Fonu, 2018 sonu itibarıyla Venezuela'daki yıllık enflasyon oranının yüzde 1 milyona ulaşabileceğini öngörmüştü. Şu anki enflasyon oranıyla Venezuela'daki durum, 1923'te Almanya'nın ve 2000'li yılların sonunda Zimbabve'nin düşmüş olduğu duruma benzer hal alıyor.