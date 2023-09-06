  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

F-35 TR-3: sorumluları çözemediği sorunu açıkladı! Flaş karar: Teslimatlar askıda şafak karanlık!

İngiltere'den Wagner hamlesi

Araç sahipleri: Mercedes ve BMW araçlarda 2024 yılına kadar A Qualcomm’un çipleri kullanılacak! İlan etti

Akşener Kılıçdaroğlu'nun evdeki pazarlık teklifini ifşa etti! Gündeme bomba gibi düşecek

Teröristler İstanbul'un göbeğinde! Laleli’de dehşet anları

İstanbul'da sağanak yağış için uyarı! Meteoroloji açıkladı: Maalesef! Gelişmeler milyonları ilgilendiriyor

Dünyada en uzun yaşayan ülkeler belli oldu! Türkiye'nin sıralaması şaşırttı! Bakın listede kaçıncı sıradayız

Bugüne kadar seçmeni aptal yerine koyan muhalefete yakın gazetecilerin aklı başına geldi: Erdoğan 300 sene durur!

ABD’den beklenmedik kritik karar ortaya çıktı: Aktarmaya hazır! Polonya için kritik AH-64 Apache kararı

Yeniden Refah'lı Aydal'dan Ebrar için 'LGBT' savunması!
Dünya Venedik'te turistten giriş ücreti alma için ilk sembolik hazırlığı: Avrupa'da turistlerin 5 euro şaşkınlığı!
Dünya

Venedik'te turistten giriş ücreti alma için ilk sembolik hazırlığı: Avrupa'da turistlerin 5 euro şaşkınlığı!

Yeniakit Publisher
2023-09-06 23:44:00 - 2023-09-06 23:55:00
Venedik'te turistten giriş ücreti alma için ilk sembolik hazırlığı: Avrupa'da turistlerin 5 euro şaşkınlığı!

Venedik Belediyesi yönetimi, kentteki turist yoğunluğunun önüne geçilmesine yönelik 2024 yılında turist sayısının en yüksek olmasının beklendiği günlerde ziyaretçilerden giriş ücreti alacak. Ülke basınında gündem oldu. Giriş ücreti 5 euro olacak.

Venedik Belediyesi, kente günübirlik gelecek turistlerden 2024 yılında giriş ücreti almaya hazırlanıyor.

Venedik Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, belediye yönetimi, kentteki turist yoğunluğunun önüne geçilmesi amacıyla 2024 yılında turist sayısının en yüksek olmasının beklendiği günlerde ziyaretçilerden giriş ücreti alacak.

Deneme, yıl içinde 30 ayrı günde yapılacak ve giriş ücreti 5 euro olacak.

Kent sakinleri, işçiler, öğrenciler, 14 yaş altı çocuklar ve spor etkinlikleri için gelenler uygulamadan muaf tutulacak.

Belediye yönetimince belediye meclisine gönderilen karar, onay için 12 Eylül’de görüşülecek.

Venedik Belediye Başkanı Luigi Brugnaro, yeni uygulamanın kentin kapatılması anlamına gelmediğini ancak belirli dönemlerde turist yoğunluğunu düzenlemeleri gerektiğini söyledi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Venedik’te önceki yıllarda da benzer uygulamalar gündeme gelse de farklı gerekçelerle uygulanamamıştı.

Kanalların üstüne kurulu tarihi yapısıyla Venedik, her yıl milyonlarca turisti ağırlıyor.

Dünya çapında kripto para piyasalarında sadece 6 tane Bitcoin milyarderi var! En çok kazananları belli oldu
Dünya çapında kripto para piyasalarında sadece 6 tane Bitcoin milyarderi var! En çok kazananları belli oldu

Aktüel

Dünya çapında kripto para piyasalarında sadece 6 tane Bitcoin milyarderi var! En çok kazananları belli oldu

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23