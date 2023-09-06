Venedik'te turistten giriş ücreti alma için ilk sembolik hazırlığı: Avrupa'da turistlerin 5 euro şaşkınlığı!
Venedik Belediyesi yönetimi, kentteki turist yoğunluğunun önüne geçilmesine yönelik 2024 yılında turist sayısının en yüksek olmasının beklendiği günlerde ziyaretçilerden giriş ücreti alacak. Ülke basınında gündem oldu. Giriş ücreti 5 euro olacak.
Venedik Belediyesi, kente günübirlik gelecek turistlerden 2024 yılında giriş ücreti almaya hazırlanıyor.
Venedik Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, belediye yönetimi, kentteki turist yoğunluğunun önüne geçilmesi amacıyla 2024 yılında turist sayısının en yüksek olmasının beklendiği günlerde ziyaretçilerden giriş ücreti alacak.
Deneme, yıl içinde 30 ayrı günde yapılacak ve giriş ücreti 5 euro olacak.
Kent sakinleri, işçiler, öğrenciler, 14 yaş altı çocuklar ve spor etkinlikleri için gelenler uygulamadan muaf tutulacak.
Belediye yönetimince belediye meclisine gönderilen karar, onay için 12 Eylül’de görüşülecek.
Venedik Belediye Başkanı Luigi Brugnaro, yeni uygulamanın kentin kapatılması anlamına gelmediğini ancak belirli dönemlerde turist yoğunluğunu düzenlemeleri gerektiğini söyledi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Venedik’te önceki yıllarda da benzer uygulamalar gündeme gelse de farklı gerekçelerle uygulanamamıştı.
Kanalların üstüne kurulu tarihi yapısıyla Venedik, her yıl milyonlarca turisti ağırlıyor.