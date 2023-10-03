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Dünya Venedik'te korkunç kaza! Köprüden uçan otobüste can pazarı
Dünya

Venedik'te korkunç kaza! Köprüden uçan otobüste can pazarı

Yeniakit Publisher
2023-10-03 23:03:00 - 2023-10-03 23:27:36

İtalya’nın Venedik kentinde bir otobüsün üst geçitten düşmesi sonucu ilk belirlemelere göre 20 kişi hayatını kaybetti.

Mestre semtinde seyir halindeki otobüs üst geçitten düştü. Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye sevk edildi.

Şehirde yas ilan edildi!

Venedik Belediye Başkanı Louis Brugnaro yaptığı açıklamada, kazada ilk belirlemelere göre en az 20 kişinin hayatını kaybettiğini aktararak, “Bu akşam toplumumuzu büyük bir trajedi vurdu. Otobüsteki çok sayıda kurbanın anısına derhal şehirde yas ilan ettim” dedi.

İtalyan basınında yer alan haberlerde, kazada çok sayıda kişinin de yaralandığı aktarılarak, kazanın nedeninin henüz bilinmediği ifade edildi. Kaza nedeniyle Mestre ile Venedik arasındaki demiryolu hattı askıya alındı.

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