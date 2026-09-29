Veloturk Gran Fondo Çeşme’de 10. yıl heyecanı yaşanacak

Veloturk Gran Fondo Çeşme by Salcano, 24-25 Ekim 2026 tarihlerinde 10’uncu kez bisiklet tutkunlarını Çeşme’de buluşturmaya hazırlanıyor. Ege’nin gözde turizm merkezlerinden Çeşme, farklı zorluk seviyelerine sahip 91K, 67K ve 41K parkurlarıyla bisiklet tutkunlarına ev sahipliği yapacak. Üç ayrı rotada gerçekleşecek yarışta sporcular, Çeşme Yarımadası’nın doğal güzellikleri ve Ege manzaraları eşliğinde pedal çevirecek.

"Bisiklete binmeyen çocuk kalmasın" mottosuyla farkındalık oluşturulan Veloturk Gran Fondo Çeşme, "Bir Çocuk Gülerse Dünya Güler" projesine destek olacak. Gran Fondo World Tour takvimine dahil edilen ve dünya şampiyonalarına puan kazandıran Veloturk Gran Fondo Çeşme by Salcano’da yerli ve yabancı birçok sporcu pedal basacak.

Veloturk Gran Fondo Çeşme, yalnızca sportif rekabeti değil, Çeşme’nin turizm değerlerinin bisiklet sporu üzerinden tanıtılmasını da hedefliyor. Çeşme merkezden başlayan parkurlar; yarımadanın doğal güzellikleri, kıyı şeridi ve denizle buluşan yolları boyunca sporculara farklı bir sürüş deneyimi sunacak.

Argeus Travel & Event tarafından Veloturk işbirliği ve Salcano’nun ana sponsorluğunda Çeşme Kaymakamlığı ve Çeşme Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenecek yarış; Gençlik ve Spor Bakanlığı, İzmir Valiliği ve Bisiklet Federasyonu destekleriyle gerçekleşecek. Toyota Hybrid ve Sports International sponsorluğundaki organizasyon Shimano ile PT Academy hizmet ve ürün sponsorluğunda düzenlenecek.





EŞSİZ PARKURLAR

Türkiye’nin önemli gran fondo organizasyonları arasında yer alan Veloturk Gran Fondo Çeşme, Ege’nin eşsiz doğası ve Çeşme Yarımadası’nın karakteristik parkurları eşliğinde amatör bisikletçileri bir araya getirecek. Organizasyon kapsamında sporcular, 25 Ekim Pazar günü farklı seviyelere hitap eden üç ayrı parkurda mücadele edecek. UCI ve Türkiye Bisiklet Federasyonu yönetmeliklerine göre düzenlenecek Veloturk Gran Fondo Çeşme by Salcano, 91K, 67K ve 41K’lık parkurlarda kıyasıya mücadeleler yaşatacak. 91K’lık Salcano parkuru, saat 08.00’de start alacak. 1.025 metrenin üzerinde bir tırmanışla pedal basacak sporcular, Çeşme merkezde finişi görecekler.

67K’lık Toyota Hybrid parkuru Çeşme merkezden start alacak ve aynı yerde son bulacak. 787 metrenin üzerinde bir tırmanışa sahip olan parkur saat 08.30’da başlayacak.

41K’lık Çeşme parkuru ise yine Çeşme merkezden 08.30’da start alacak. 382 metrenin üzerinde toplam tırmanışın ardından yarış, Çeşme şehir merkezinde sona erecek. Veloturk Gran Fondo Çeşme’nin ödül töreni de saat 13.30’da Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirilecek.