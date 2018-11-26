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Velittin Küçük kimdir? Velittin Küçük AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan adayı mı?

Velittin Küçük kim olduğu araştırılıyor. 2009 Büyükçekmece MHP adayı olan Velittin Küçük’ün ismi AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan adaylığı için geçiyor. Peki Velittin Küçük kimdir? Velittin Küçük nereli ve kaç yaşında? Velittin Küçük hangi görevlerde bulundu ve daha önce nerelerde çalıştı? İşte Velittin Küçük özgeçmişi

26 Kasım 2018 Pazartesi 18:08
Velittin Küçük kimdir? Velittin Küçük AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan adayı mı?

Velittin Küçük kim olduğu araştırılıyor. 2009 Büyükçekmece MHP adayı olan Velittin Küçük’ün ismi AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan adaylığı için geçiyor. Peki Velittin Küçük kimdir? Velittin Küçük nereli ve kaç yaşında? Velittin Küçük hangi görevlerde bulundu ve daha önce nerelerde çalıştı?

Velittin Küçük, 1953 yılında Ordu ili Gülyalı ilçesinde doğmuştur.  Velittin Küçük, ilk, orta ve lise eğitimlerini Ordu'da tamamladıktan sonra iş hayatına atılmak için İstanbul'a gelmiştir. Gürpınar beldesine yerleştikten sonra iş yaşamına inşaat sektörüne hızlı bir giriş yapan Küçük, dört çocuğu ve beş torunu ile yaşadığı aile hayatıyla herkese örnek olmuştur.  Müteahhitlik yaparak sektörde saygın bir marka haline gelen Velittin Küçük, inşaat malzemeleri satışı ve emlak danışmanlığını da iş kalemlerinin arasına eklemiştir. 2009 yerel seçimlerde Büyükçekmece Belediye Başkanlığı’na adaylığını koyan ancak %4’lük bir oy oranı ile seçimi kaybeden Velittin Küçük, o süreçten sonra ticari hayatına devam etmiştir. 

Haber Tarihi: 26 Kasım 2018 Pazartesi 18:08
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