Koronavirüs salgınında bir buçuk yıl geride kaldı. Öğretmen ve okul çalışanlarına aşı olmamaları halinde haftada 2 kez PCR testi zorunluluğu getirildi. Aşı olmayan veliler ise kendileri için böyle bir şartın gelip gelmediğini araştırmaya başladı. Veliler haftada kaç kez PCR testi yaptıracak?

Velilerin aşı olması zorunlu mu? Velilere PCR zorunluluğu geldi mi?

19 Ağustos’ta yapılan kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Okullarda 6 Eylül'de yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte öğrencilerle irtibatlı ancak henüz aşı olmamış öğretmen ve diğer personelin haftada en az 2 defa PCR testi yaptırmasını isteyeceğiz. Aynı şekilde aşı olmayan üniversite öğrencilerimiz ve üniversite çalışanlarımızdan da düzenli PCR testi yaptırmalarını talep edeceğiz. Uçak ve şehirler arası otobüs yolculuğu, konser, tiyatro ve sinema gibi insanların toplu olarak bulunduğu faaliyetler için de zorunlu PCR testi uygulamalarını devreye alacağız” ifadelerini kullandı.

Ülkemizde korona aşısı uygulaması zorunlu değildir. Öğretmenler ve okul çalışanlarına PCR testi zorunluluğu getirildi. Ancak benzer bir durumun veliler için geçerli olup olmayacağına yönelik henüz açıklama yapılmadı. Yüz yüze eğitime başlanmadan önce pek çok veli bu konuyla ilgili bir kararın alınmasını bekliyor.

Toplum Bilimleri üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, velilere aşı olmaları yönünde çağrı yaptı. İlhan, “Çocuklarımızın okullarına maske ile gelmesi, okullarda maske ve dezenfektan bulundurulması, olabildiğince çocukların kendi arkadaşları ile bir arada olması, sınıflarda masaların seyrek tutulması, camların açık tutulması, teneffüslerin birbirinden farklı zaman dilimlerinde gerçekleştirilmesi, özellikle okul giriş ve çıkışlarında kalabalığa meydan verilmemesi çok önemli. Öğretmenlerimizin, okul yöneticilerimizin, velilerimizin de aşı olmasının çok önemli olduğunu ifade etmek gerekiyor. Eğer büyüklerimiz ve öğretmenlerimiz aşılarını tamamlarsalar zaten çocuklarımıza bulaş da az olacaktır. Çocuklarımız enfekte olup eve götürürse hastalığı, evdeki kişilerin de etkilenmesi çok az olacaktır. Hazır okullar açılırken velilerimizi de öğretmenlerimizi de bir kez daha aşı olmaya davet etmek gerektiğini düşünüyorum. Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı yetkilileri ve Bilim Kurulu üyeleri rehber üzerinde çalışıyor, rehberde güncellenmesi gereken bir durum söz konusuysa mutantlar ile ilgili özellikle, buna göre rehberde yer alacak; ama çok fazla değişiklik söz konusu olmayacak. Eğitim dönemi başlarken rehber de hazır hale gelmiş olur, okullarımıza dağıtılır" diye konuştu.