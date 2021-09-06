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Eğitim Velilere PCR testi zorunlu mu? Aşı olmayan veliler her hafta PCR testi yaptıracak mı?
Eğitim

Velilere PCR testi zorunlu mu? Aşı olmayan veliler her hafta PCR testi yaptıracak mı?

PCR testi kimlere zorunlu? 6 Eylül Pazartesi günü aşı olmayanlara yönelik PCR testi zorunluluğu başladı. Okulların açılmasıyla aşı olmayan veliler ise kendileri için PCR testinin zorunlu olup olmadığını araştırmaya başladı. Peki, PCR testi kime zorunlu? Veliler PCR testi yaptıracak mı? Veliler ücretsiz PCR testi yaptırabilecek mi?

Yeniakit Publisher
2021-09-06 09:40:00 -
Velilere PCR testi zorunlu mu? Aşı olmayan veliler her hafta PCR testi yaptıracak mı?

Koronavirüs salgınında 6 Eylül 2021 itibariyle yeni bir dönem başladı. Bazı alanlara girişte PCR zorunluluğu başladı. Peki, PCR testi velilere de zorunlu mu?

Velilere PCR testi zorunlu mu? Aşı olmayan veliler her hafta PCR testi yaptıracak mı?  

Aşı olmayan öğretmen ve okul çalışanları haftada iki kez PCR testi yaptırmak zorunda. Öğretmenler ve veliler bu testi devlet hastanelerinde ücretsiz olarak yaptırabilecekler.

6 Eylül’den itibaren konser, sinema ve tiyatroya gidecek olanlarda aşı olmamaları durumunda PCR testi vermesi gerekiyor.

Şehirlerarası toplu ulaşımda da bilet alan kişilerin aşı olmamaları durumunda PCR negatif testi sunması gerekiyor.

Veliler kendilerine yönelik böyle bir uygulama olup olmadığını merak ediyor. Velilere ve öğrencilere yönelik şimdilik aşı-PCR zorunluluğu bulunmuyor. Konu hakkında Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Hürriyet’e yaptığı açıklamada “Öğrencilerimizin sağlığı için lütfen velilerimiz de aşılarını olsunlar ve özellikle ev dışı ortamlarda Sağlık Bakanlığı tarafından belirtilen kurallara uysunlar” ifadelerini kullandı.

Öğrencilere aşı PCR testi zorunlu mu? 12 yaş üstü öğrencilere aşı zorunlu mu?
Öğrencilere aşı PCR testi zorunlu mu? 12 yaş üstü öğrencilere aşı zorunlu mu?

Eğitim

Öğrencilere aşı PCR testi zorunlu mu? 12 yaş üstü öğrencilere aşı zorunlu mu?

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