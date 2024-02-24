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Eğitim Veliler dikkat: Akran zorbalığı ölüme götürdü!
Eğitim

Veliler dikkat: Akran zorbalığı ölüme götürdü!

Yeniakit Publisher
2024-02-24 12:45:00 -
Veliler dikkat: Akran zorbalığı ölüme götürdü!

Çanakkale'de boyu kısa diye dalga geçilen ortaokul öğrencisi Eren Özgür arkadaşlarına mesaj atıp evinin penceresinden ölüme atladı. Küçük çocuğun cansız bedenini oğlunu yatakta göremeyince bahçeye koşan babası buldu.

Çanakkale'de boyu kısa diye dalga geçilen ortaokul öğrencisi Eren Özgür arkadaşlarına mesaj atıp evinin penceresinden ölüme atladı. Küçük çocuğun cansız bedenini oğlunu yatakta göremeyince bahçeye koşan babası buldu.

BOYUNU TAKINTI YAPMIŞTI

Okullardaki akran zorbalığı vakalarına Çanakkale'de yenisi eklendi. Ömer Mart Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi Eren Özgür (12), yaşıtlarına göre kısaydı. 1 metre 40 santim olan Eren, arkadaşlarının bu konuda kendisine sürekli şaka yapmasından rahatsız oluyordu. Yaşadıklarını ailesine anlatan Eren, anne babasının telkinlerine rağmen bu psikolojiden kurtulamadı. Öğretmen baba Tekin Özgür, boyunu takıntı haline getiren oğlu için okul yönetiminden destek istedi. İddiaya göre okul, konuya duyarsız kaldı.

'ARKAMDAN AĞLAMAYIN'

Önceki gün yatmak için odasına giden Eren, arkadaşlarına boy şakalarına daha fazla dayanamadığını yazarak 4. kattaki odasının penceresinden ayağını uzattığı fotoğrafı gönderdi. Ardından da, "Yeter artık, ben ölmek istiyorum. Arkamdan ağlamayın" yazan küçük çocuk, kendini boşluğa bıraktı. Gece pencerenin açık olduğunu fark edip odaya girdiğinde Eren'i bulamayan baba Tekin Özgür, aşağıya koşunca korkunç manzarayla karşılaştı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, küçük çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi.

Okullarda yeni nesil zorbalık... İfşa-iftira hesapları!
Okullarda yeni nesil zorbalık... İfşa-iftira hesapları!

Yaşam

Okullarda yeni nesil zorbalık... İfşa-iftira hesapları!
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