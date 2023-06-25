Veliaht Soros'un açıklamasına bakın! Bu nasıl iş?

92 yaşındaki "kaos gurusu" George Soros, geçtiğimiz günlerde pek çok kişiyi şoke eden kararını duyurmuş ve artık işleri oğluna emanet edeceğini söylemişti.

Times’ın haberine göre, 2011’de Açık Toplum Vakıflar Kurulu’na katılınca babasıyla daha yakın bir ilişki kurmaya başlayan Alexander Soros, modeller ve NBA oyuncularıyla gece gezmelerinde yer almaktan kendini alamadı.

Genç Soros, uzunca bir süre basında “parti çocuğu” olarak anıldı. Bu durum da adeta yeni bir markalaşma dönemi geçirmesini gerektirdi. California Üniversitesi’nde “Heine, Nietzsche ve Edebiyat Politikası” başlıklı tezi de bu süreçte entelektüel yönünü öne çıkardı.

Solculara destek

Kendisini babasından çok daha politik gören Alex, verdiği son röportajda sol eğilimli siyasi adaylara daha fazla bağışın sinyalini verdi.

Beyaz Saray ziyaretçi kayıtlarına göre de Aralık 2021’den bu yana Alex, 17 kez Beyaz Saray’a gitti. Ayrıca Soros’un Açık Toplum Vakıfları’nın yönetiminde ve babasının savunduğu kürtaj hakları gibi davaları desteklemeye devam etmeyi planlıyor.

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Solcular kapitalist parası yiyor

Açık Toplum Vakfı, özellikle Gezi kalkışması sırasında Türkiye'de oldukça aktifti. Vakıf, muhalifleri desteklemişti. Vakıf geçtiğimiz yıllarda Türkiye'den çekilse de dünya genelinde aktif olduğu ülkelerde halen tartışmalı kararlarına devam ediyor. Ayrıca spekülason, kaos ve kapitalist yöntemlerle elde edilen servetin solculara aktarılması ve sol eğilimlilerin o parayı seve seve kabul etmesi de dikkatlerden kaçmıyor. Bu durum günümüz solcuların sözde anti kapitalist olduğunu da açıkça gözler önüne seriyor!..

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