Veliaht Prens Selman koronavirüs aşısı oldu
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı oldu.
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele devam ederken, virüse karşı aşılama süreci birçok ülkede başladı. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın da Covid-19 aşısı olduğu bildirildi.
Veliaht Prens Selman'ın Sağlık Bakanlığı tarafından uygulanan ulusal aşı planı kapsamında korona virüs aşısının ilk dozunu aldığı belirtildi.
Suudi Arabistan'da bir hafta önce koronavirüs aşı kampanyası başlamıştı.