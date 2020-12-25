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Sağlık Veliaht Prens Selman koronavirüs aşısı oldu
Sağlık

Veliaht Prens Selman koronavirüs aşısı oldu

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı oldu.

Yeniakit Publisher
2020-12-25 22:46:00 -
Veliaht Prens Selman koronavirüs aşısı oldu

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele devam ederken, virüse karşı aşılama süreci birçok ülkede başladı. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın da Covid-19 aşısı olduğu bildirildi.

Veliaht Prens Selman'ın Sağlık Bakanlığı tarafından uygulanan ulusal aşı planı kapsamında korona virüs aşısının ilk dozunu aldığı belirtildi.

Suudi Arabistan'da bir hafta önce koronavirüs aşı kampanyası başlamıştı.

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