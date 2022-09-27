Veli Ağbaba’dan skandal video! CHP, polis katili Dilşah Ercan’ı terörist olarak görmemiş!

Mersin’in Mezitli ilçesinde polisevine saldırı gerçekleştiren iki kadın terörist, sırt çantalarındaki bombayla yakalanacaklarını anlayınca intihar etti. Bir polis memurunu şehit eden teröristlerden birinin Zozan Tolan kod adlı Dilşah Ercan olduğu belirlendi. O teröriste, CHP’nin özgürlük istediği ortaya çıktı.

CHP’Lİ VELİ AĞBABA: ‘GÖRÜŞTÜĞÜMÜZ GAZETECİLER ARASINDA TERÖRİST BULAMADIK’

Veli Ağbaba, içerisinde Mersin’deki olayda canlı bomba olan terörist Dilşah Ercan’ın da bulunduğu CHP’nin Tutuklu Gazeteciler Raporu basın toplantısında cezaevlerinde görüşülen isimlerden kimsenin terör örgütü üyesi olmadığını iddia etmişti.

POLİSİMİZİ ŞEHİT EDEN TERÖRİSTE CHP “MAĞDUR BİR GAZETECİ” DİYOR!

Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri Nurettin Demir, Veli Ağbaba ve Özgür Özel’in hazırladığı tutuklu ve hükümlü gazeteciler raporunda Dilşah Ercan’a da yer verdikleri, “Dünya’nın en büyük gazeteci cezaevi Türkiye” diyerek terörist için özgürlük istedikleri ortaya çıktı. Raporda yer verilen teröristin bilgi bölümüne İzmir Şakran Kadın Kapalı Cezaevinde kaldığı belirtilirken “sırt çantasının da suç kanıtı sayıldığı” ibaresi dikkat çekti.

Hükümlü teröristin cezaevine girmesinden kaynaklanan hak ihlali olmamasına ve bunu kendisinin de dile getirmemesine rağmen CHP’nin raporunda yer verilmesi dikkat çekti.

Mersin Mezitli ilçesine bağlı Tece Mahallesi’nde Polisevine PKK’lı iki kadın terörist tarafından saldırı yapıldı. Polis memuru Sedat Gezer’in (47) şehit olduğu saldırıda, polisle çatışmaya giren iki terörist sırt çantalarında bomba ile yakalanacaklarını anlayınca intihar etti. Etkisiz hale getirilen teröristlerin kimliği ile ilgili yapılan çalışmalarda, hainlerden birinin Zozan Tolan kod adlı Dilşah Ercan olduğu belirlendi.

KANDİL’DE EĞİTİM ALMIŞ

Teröristin PKK/KCK terör örgütünün gençlik yapılanması içerisinde faaliyette bulunduğu, terör örgütü faaliyetlerinden dolayı cezaevine girip çıktığı, örgütün kırsal yapılanmasına 2013 yılında Mersin’den katıldığı, Irak’ın kuzeyi, Kandil’de eğitim aldığı ve örgütün sözde özel güç yapılanması içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edildi.

CHP O TERÖRİSTE ÖZGÜRLÜK İSTEMİŞ

Terörist hakkında metropollerde eylem amaçlı gönderilecek hazır kadrolar arasında yer aldığı şeklinde istihbarı bilgilerin bulunduğu ortaya çıktı. O teröristle ilgili şok bilgiye SABAH ulaştı. CHP’nin hain saldırıyı yapan Zozan Tolan kod adlı terörist Dilşah Ercan için özgürlük istediği ortaya çıktı.

TERÖRİSTE GAZETECİ DENİLEN RAPOR HALEN CHP’NİN SİTESİNDE!

Azadiya Welat gazetesinde muhabirlik yapan ve PKK terör örgütü üyeliğinden hüküm giyen teröristin, cezaevinde bulunduğu dönemde CHP’nin özgürlük istediği gazeteciler raporunda yer aldığı belirlendi. Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri Nurettin Demir, Veli Ağbaba ve Özgür Özel’in hazırladığı Cumhuriyet Halk Partisi Tutuklu Gazeteciler raporunda terörist Dilşah Ercan’a 10. sırada yer verildiği görüldü. İzmir Şakran Kadın Kapalı Cezaevi’nde PKK terör örgütü üyeliğinden hükümlü bulunan teröristin Lise mezunu olduğu, 2,5 yıldır cezaevinde bulunduğunun belirtildiği raporda, Azadiya Welat gazetesinde muhabirlik yapmasının tutuklanma nedenleri arasında olduğu belirtilerek örgüte ilişkin propaganda, yürüyüş, gösterilere katılmaktan ve kanuna muhalefet suçlamalarından hükümlü olduğu kaydedildi. Tüm teknik eşyalarının kamera- fotoğraf makinesi dosya içine katılıp suç kanıtı sayıldığının belirtildiği CHP’nin raporunda, teröristin bomba taşıdığı sırt çantasının da suç kanıtı sayıldığı kaydedildi.

TERÖRİST “HAK İHLALİ YOK” DEDİ CHP RAPORA KOYDU

CHP’nın tutuklu ve hükümlü sözde gazetecilerle ilgili raporunda sözde mağdurların mektuplarına yer verildiği görülürken, Dilşah Ercan’ın yaşadığı hak ihlallerini mektubunda yazamadığı belirtildi.

Hak ihlali yaşamadığını belirten Dilşah Ercan’ın yine de CHP’nin raporunda yer verildiği görüldü. Raporda, cezaevine kapatılan sözde gazetecilerle yüz yüze görüşüldüğü ve onlarla yazışmalar yapıldığı belirtildi. Başkan Erdoğan’ın suçlandığı raporda milletvekilleri “Raporun içeriğinde de görülebileceği gibi, Türkiye’de cezaevlerinde olan gazetecilerin bir bölümü KCK örgütü ile ilişkilendirilmekte diğer bölümü devlete karşı suç işlemek ile itham edilmektedirler. Suçlamalar farklılaşsa bile gazetecilerin cezaevinde olmalarına neden olan iddialar ve deliller ortaklık göstermektedir. Ve bu ortak yan gazetecilik mesleğini icra etmek olarak karşımıza çıkmaktadır. Davaların tümünde belli fi kirlerin ifade edilmesi ve belli kitapların, gazetelerin ve dergilerin bulundurulması suç teşkil etmektedir” dedi.

AK PARTİ’DEN TEPKİ: CHP ŞİMDİ GAZETECİ ÖLDÜRÜLDÜ DİYEBİLİR!

AK Parti’den CHP’nin bu skandal raporuna tepki geldi. Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ yaptığı açıklamada “CHP’nin hazırladığı “Tutuklu Gazeteciler Raporunda” polisimizi şehit eden Dilşah Ercan adlı terörist tutuklu gazeteci olarak ifade edilmiş. Terör örgütleriyle kol kola olmayı normalleştiren Kılıçdaroğlu ve CHP’si bu olay için de “Bir gazeteci öldürüldü” derse şaşırmayacağız” dedi.