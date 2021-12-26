Veli Ağbaba da "dolar dansözü" çıktı! CHP batan gemiye döndü

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Faiz düzenine savaş açan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama sonrası dolar sert bir şekilde çakıldı. Dolar yükselirken "Yandık", "bittik", "iflas ediyoruz" yaygarası kopartan muhalefet ise yaşanan bu gelişme sonrası ağız değiştirdi.

Türkiye'ye sahada diş geçiremeyen güçlerin ekonomi üzerinden başlattığı kirli savaş adeta duvara tosladı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ise Türkiye ekonomisine "operasyon" çekenlere sus pus olup AK Parti hükümetini suçladı.

Türk Lirası'nı halk nezdinde itibarsızlaştırmaya çalışan Ağbaba, doların yükseldiği süreçte Merkez Bankası'nın yaptığı müdahaleyi eleştirdi.

"Pazartesi dolar 14 TL'yi geçmesin diye piyasaya müdahale eden Merkez Bankası, bugün dolar 17 TL'yi geçmesin diye müdahale ediyor. Paramız adeta havaya savruluyor. Dolar yakan Escobar'ı geçtiler. Ama bu sefer yanan ülkenin geleceği" diyerek algı operasyonu yapan Ağbaba, doların çakılması sonrası çark etti.

Doların çakılması nedeniyle şaşkına dönen Ağbaba, AK Parti hükümetini vatandaşları dolandırmakla suçlayıp akla ziyan sözler sarf etti.

Ağbaba yaptığı son paylaşımda "Madem müdahale edilecekti, neden doların 18,40 TL'ye yükselmesi beklendi? Bu açık ve net vatandaşı çarpmaktır!" ifadelerini kullandı.

Öte yandan süreçte, "Asgari ücret şu an itibariyle 262 dolar. Ücret daha cebe girmeden dünden bu yana 12 dolar eridi. Alım gücündeki düşüş devam edecek, troller asgari ücrette büyük artış’ diye yalana devam edecek" ifadelerini kullanan Ağbaba, doların çakılması sonrası rezil olurken hükümetten özür dileme erdemini gösteremedi.

Ağbaba, ayrıca yine aynı süreçte "Onlar, birler basamağı derken Türk Lirası yakında binler basamağıyla ifade edilecek. Eskiden çeyrek dolar şakası vardı, şimdi çeyrek dolar bile 4.53. Pul bile paramızdan daha değerli. Yazıklar olsun" ifadesini kullandı.

Aynı Aağbaba doların düşmesi sonrası ise kafayı her CHP’li gibi kafayı kuma gömdü.