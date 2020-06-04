Vektörle mücadelede büyükşehir ve ilçe belediyelerden iş birliği

Ankara Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde vektörle mücadeleyi daha etkin bir şekilde gerçekleştirmek amacıyla ilçe belediyeler ile iş birliği yapma kararı aldı.

Doğal yaşamı korumak için çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, vektör ve haşerelere karşı mücadele vermeye devam ediyor. Havaların ısınmaya başlamasıyla özellikle de yaz aylarında vatandaşlardan gelen yoğun talep üzerine sivrisinek, karasinek başta olmak üzere vektörle mücadelesini hızlandıran Büyükşehir Belediyesi ilçe belediyelerle de bu mücadele için iş birliği yapacak. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Fuat Uzun başkanlığında Sağlık İşleri Daire Başkanı Seyfettin Aslan ile ilçe belediye temsilcilerinin katıldığı toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda, vektörle mücadelenin il genelinde daha verimli ve daha ekonomik yöntemlerle uygulanması konusunda görüş birliğine varıldı.

Halk sağlığını tehdit eden haşere ve sineklerle yıl boyunca mücadele eden Büyükşehir Belediyesi, sivrisineklerin üreme potansiyelinin yoğun olduğu sazlıklar, gölet, göl yatakları ve kanallarda da larvalara yönelik ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor. Aynı bölgede ve noktalarda hem Büyükşehir Belediyesinin hem de ilçe belediyelerinin ilaçlama çalışması yaptığına dikkat çekilen toplantıda, bu çalışmaların koordinasyon içinde yapılarak daha az ilaç kullanımının sağlanması kararlaştırıldı. Kent genelinde 25 ilçede yapılan ilaçlama çalışmalarının planlı şekilde yapılması gerektiğini belirten Genel Sekreter Yardımcısı Fuat Uzun, “Kimyasal olmayan biyolojik ilaçlama sisteminin ön planda olacağı, çevreye ve insan sağlığına zarar vermeyen, daha az maliyetle daha etkin mücadeleyi sağlamanın en akılcı yolunun ilçe belediyelerle çalışmak olduğunu düşünüyoruz” dedi.

Büyükşehir Belediyesi son dönemde üniversitelerle de iş birliği yaparak, vektörle mücadele konusunda bilimsel çalışmaları da hayata geçirmeye hazırlanıyor. Sağlık İşleri Daire Başkanlığı ve Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi arasında sağlanan görüş birliği ile Başkent’te yapılacak entegre vektör mücadele çalışmaları için ilk adım atıldı. Sağlık İşleri Daire Başkanı Seyfettin Aslan, A.Ü. Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ergin Dursun ve Bitki Koruma Entomoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Özkan ile yaptıkları görüşmede, fakültenin vektörle mücadele çalışmalarında Büyükşehir Belediyesine teknik destek sağlayacağını söyledi.