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Vekilliği düşürülen 3 isim tutuklandı

Diyarbakır'da gözaltına alınan HDP'li Leyla Güven ve Musa Farisoğulları, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Vekilliği düşürülen CHP’li Enis Berberoğlu’da tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-05 03:57:00 - 2020-06-05 04:00:38
Vekilliği düşürülen 3 isim tutuklandı

Diyarbakır Başsavcılığı, HDP'li Leyla Güven ve Musa Farisoğulları hakkında kesinleşen hapis cezaları üzerine yakalama kararı çıkarttı.

Yakalama kararı doğrultusunda Farisoğulları, Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolundaki uygulama noktasında gözaltına alındı. Kesinleşen hapis cezasını çekmek üzere çıkarılan yakalama kararı doğrultusunda Güven de Diyarbakır'daki evinde yakalandı.

Üç isim tutuklandı

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, milletvekillileri düşürülen ve haklarında kesinleşmiş hapis cezaları nedeniyle yakalama kararı çıkarıldıktan sonra gözaltına alınan Güven ve Farisoğulları, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Milletvekilliği düşürülen CHP İstanbul eski Milletvekili Enis Berberoğlu, yargılandığı davada 5 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu gerekçesiyle tutuklanarak cezaevine gönderildi.

 

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