Vekilden ülke gündemini sarsan sözler: Eski devlet başkanı darbe yapmayı planlıyor

Ukraynalı NewsOne televizyonuna konuşan Yaşam İçin Muhalefet Platformu milletvekili İlya Kiva eski Devlet Başkanı Pyotr Poroşenko'nun 24 Ağustos'ta kutlanacak Ukrayna Bağımsızlık Günü'nde darbe yapmayı planladığını iddia etti.

Darbe için hazırlık yapıldığını ifade eden Kiva, Poroşenko'nun devlet kurumlarını ve başkanlık ofisini ele geçirmeye çalışacağını söyledi.

Poroşenko'nun ayrıca erken devlet başkanı ve parlamento seçimlerinin yapılmasını da talep edeceğini dile getiren Kiva, darbeye "iktidarı düşürme konusunda istekli ve deneyimli" kişilerin katılacağını, Ukrayna basının ise olup bitenleri demokratik süreç olarak yansıtacağını öne sürdü.

Kiva yaptığı açıklamada, "Ancak bu hikayenin ne halkla, ne de fikirle alakası var. Poroşenko sadece cezasız kalmak, iktidarı ele geçirmek ve Ukrayna'ya yönelik suç yolundan ilerlemeyi sürdürmek istiyor. Ne de olsa cezadan uzaklaşmanın ve çalınan para ve mal varlığını kurtarmanın tek yolunun bir darbe düzenlemek olduğunu anlıyor" ifadelerini kullandı.